Dopo aver girato il mondo in corsetti scintillanti, volteggiando sul palco a ritmo dei suoi più iconici pezzi da repertorio, Jennifer Lopez mette la parola fine al suo epico Up All Night Tour con un’ ultima tappa: quella del 12 agosto, In Italia, a Porto Cervo. Nel frattempo, dietro le quinte, ha offerto al suo pubblico in fermento uno scorcio sul suo look off-duty, una piccola anticipazione fashion tra glamour e sensualità.

Jennifer Lopez, gli scatti super sensuali in tacchi, calze velate e basco

Carica per far ballare Porto Cervo durante il Gala Night al Cala di Volpe — in provincia di Sassari — sulle note dei suoi più grandi successi, Jennifer Lopez, cinquantasei anni, ha condiviso con i suoi followers su Instagram il suo ultimo look fuori dal palco: gli scatti ad alto tasso di sensualità la confermano in forma smagliante mentre mostra le sue lunghe gambe fasciate in soli collant di pizzo neri, velati e adorni di ricami floreali. Ai piedi dei vertiginosi tacchi a spillo, anch’essi neri, dalla punta acuminata ad enfatizzare ancor di più l’effetto slanciante dell’ensemble monocromatico.

Completano il tutto un body a collo alto a maniche lunghe ed un basco di pelle. Come unico punto luce a rischiarare la mise total black dei gioielli dorati, un paio di bracciali statement, rigidi e scintillanti.

Scatti, questi, che non hanno potuto che riportare la mente di chi guarda al passato: “Jenny from the Block” è tornata (o non se n’è mai andata?), lo suggerisce il copricapo super cool e lo conferma la grinta che ne trasuda. Ad accompagnare l’album di foto l’emoji di un cuore nero, probabilmente dedicata alla sua squadra alla moda, composta dagli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn che l’accompagneranno fino a quest’ultima tappa dell’Up All Night Tour e oltre.

A chi si deve questo picco estremo di sensualità? A nessun altro, se non a lei: la cantante ha infatti rivelato poco tempo fa come ultimamente non si vesta in modo elegante per nessuno se non per sé stessa, esclusivamente per puro e sincero appagamento personale. Ci troviamo davanti ad un sano momento celebrativo, dunque, da buoni spettatori.

Jennifer Lopez non viene riconosciuta e rimane fuori da Chanel a Istanbul: la reazione inaspettata

La clamorosa notizia è giunta direttamente dal Turkiye Today: Jennifer Lopez, qualche giorno fa a Istanbul per un concerto presso il Yenikapi Festival Park, ha spento le candeline e nel tempo libero ha deciso di concedersi una meritata pausa di shopping meditativo, dirigendosi con una certa convinzione verso la boutique di Chanel, probabilmente nell’intenzione di farsi un autoregalo.

Peccato che l’addetto alla sicurezza all’entrata non solo non l’abbia riconosciuta, ma l’abbia tempestivamente bloccata e mandata via perché lo store era pieno. La reazione? La Queen del Pop, senza scomporsi né tradire delusione, ha prontamente liquidato il suo avversario pronunciando un placido “No problem”, e cambiando la propria rotta verso Celine e Beymen. Ci riproverà a Porto Cervo, oppure la maison francese sarà oramai sulla lista nera della diva? Lo scopriremo molto presto.