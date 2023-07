Come mettere in ordine il guardaroba

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

C’è qualcosa che ti dà più soddisfazione di avere un armadio ordinato? Aprire le ante del tuo guardaroba e trovare tutte le camicie e la biancheria perfettamente sistemate è il sogno di molte. Eppure, il più delle volte regna il caos.

Niente paura! In questo articolo troverai idee e consigli per sistemare l’armadio e mantenere l’ordine a lungo. Vedrai che non è così complicato creare uno spazio pulito, elegante e soprattutto pratico per i tuoi vestiti e accessori.

Sui social e sulle riviste si vedono spesso armadi perfettamente organizzati, con vestiti, scarpe e accessori in ordine meticoloso, utilizzando scatole, divisori, raccoglitori e quant’altro.

Ma nella vita reale non è così scontato. Ci vuole un po’ di pianificazione e preparazione per mettere in ordine, pulire e riorganizzare il tuo armadio in modo da renderlo veramente funzionale, una volta completato.

Ovviamente, il modo migliore per organizzare un armadio è strettamente personale e viene influenzato dalle dimensioni, dalle caratteristiche di ogni guardaroba e dallo stile di vita di chi lo utilizza.

Consigli per sistemare l’armadio

Qual è il modo migliore per organizzare il mio armadio? La risposta è semplice: devi trovare ciò che funziona meglio per te.

L’organizzazione di successo di un armadio segue generalmente queste fasi:

eliminare il disordine,

realizzare o installare gli scomparti e gli scaffali che preferisci,

creare spazi dedicati per ogni tipo di abbigliamento e accessori.

L’obiettivo, come in ogni progetto di organizzazione della casa, è creare un sistema personalizzato ma facilmente ripetibile, che possa essere mantenuto nel tempo senza troppa fatica.

Per cominciare

Prima di iniziare a mettere le mani nel tuo armadio, procurati tutto quello che ti aiuterà a semplificare il lavoro e a non perdere tempo inutile.

Prepara delle borse, sacchi robusti o scatole in cui metterai tutti i vestiti che non usi più e che vuoi vendere, regalare o che sono da sistemare o da buttare.

Tieni a portata di mano un metro a nastro e un taccuino con una penna. Ti serviranno per misurare gli scaffali e lo spazio a disposizione in cui potrai sistemare scatole, ceste, piccoli divisori e tutto quello che ti occorre per tenere tutto in ordine e a portata di mano.

Immaginiamo che in ogni camera con un armadio ci sia uno specchio a figura intera per fare un check all’outfit. Questo ti sarà utile per provare gli abiti che non usi da tanto tempo e decidere cosa tenere e cosa lasciare andare.

L’ultima cosa che ti aiuterà nell’impresa è una cesta in cui raccogliere tutto ciò che trovi nelle tasche, nelle borse o in giro e non sai dove mettere al momento. Non perdere tempo mentre sei nel mezzo dell’organizzazione per mettere via questi oggetti; buttali nella cesta per ora e poi ci penserai con calma.

Guardaroba ordinato in 4 step

1 – Svuota il tuo armadio

Per riorganizzare il tuo armadio devi svuotarlo del tutto. Se sei una disordinata cronica, potresti facilmente trovare qualche maglietta dimenticata in un angolo in cerca di salvezza.

Rimuovi tutto quello che c’è nell’armadio, inclusi appendiabiti, scatole, cestini e qualsiasi altra cosa si trovi sul pavimento o sugli scaffali.

2 – Pulisci ogni angolo

Un armadio ordinato deve essere anche pulito. Per prima cosa, spolvera le scaffalature e le aste appese, spazza e lava il pavimento. Infine, pulisci cassetti, aste sospese, pareti e battiscopa con un buon detergente neutro.

Non dimenticare di lavare anche tutti i cestini e contenitori che usi nell’armadio.

3 – Fai decluttering

Ora separa tutti i tuoi vestiti davanti ai tuoi occhi, dividili per tipologia: magliette, pantaloni, scarpe, capispalla, abiti da sera e altro ancora. In questo modo scoprirai cosa hai e quanti ne hai e potrai cominciare a decidere cosa farne.

A questo punto, crea altri sottogruppi di abiti con cui selezionerai:

cose da tenere,

cose da donare o vendere,

cose da buttare.

Non farti travolgere dai sentimenti e concentrati sulle cose che davvero usi. Spesso tendiamo ad accumulare abiti e oggetti che non usiamo più nella speranza che possano tornare di moda o aspettando di perdere quei 3 chili sui fianchi. Insomma, ci siamo capiti.

E che fine fanno tutti questi vestiti? Restano per anni e anni stipati in fondo all’armadio, creando disordine e occupando inutilmente spazio. Fai decluttering e non pensarci più.

4 – Crea il giusto spazio nel tuo armadio

Adesso che hai tutto diviso per tipologia davanti ai tuoi occhi, ti sarà più facile capire quali sono gli spazi che ti occorrono.

Hai tante cose da appendere? Verifica di avere grucce a sufficienza. Quanti capi, invece, stanno meglio piegati? Per fortuna, nei negozi di oggettistica per la casa trovi un sacco di organizzatori per armadi, tra cui divisori per cassetti, rastrelliere o mensole aggiuntive.

Se il tuo guardaroba non soddisfa le tue esigenze e ti sembra di non avere uno spazio specifico per tutte le tue cose allora inventati un nuovo sistema organizzativo.

Tips per mantenere un armadio ordinato

Gli organizzatori per l’armadio non creeranno più spazio nel tuo armadio. Piuttosto, possono aiutarti a massimizzare il tuo spazio e a tenere le cose in ordine.

Pensa, quindi, a dove ha senso riporre ogni categoria di abbigliamento e quali sono i punti più facili da raggiungere nel tuo armadio. Qui metterai le cose che utilizzi più spesso.

Tieni a mente che una volta che tutto sarà al suo posto, dovrai avere una visione chiara di quello che il tuo armadio contiene. Segui quest’ordine:

Raggruppa per tipologia cinture, maglioni, camicie, pantaloni da lavoro, vestiti, magliette, jeans, pantaloncini, ecc. e disponili come più ti piace (ad esempio, ti sarà comodo tenere i maglioni nei cassetti e i pantaloni appesi).

cinture, maglioni, camicie, pantaloni da lavoro, vestiti, magliette, jeans, pantaloncini, ecc. e disponili come più ti piace (ad esempio, ti sarà comodo tenere i maglioni nei cassetti e i pantaloni appesi). Utilizza in modo furbo le zone più visibili . Riserva la parte anteriore e centrale del tuo armadio per i vestiti che indossi più spesso, come i vestiti per il lavoro che ti servono ogni mattina. Allo stesso modo, metti i capi meno utilizzati (come abiti da cerimonia e vestiti fuori stagione) verso il retro e sugli scaffali superiori.

. Riserva la parte anteriore e centrale del tuo armadio per i vestiti che indossi più spesso, come i vestiti per il lavoro che ti servono ogni mattina. Allo stesso modo, metti i capi meno utilizzati (come abiti da cerimonia e vestiti fuori stagione) verso il retro e sugli scaffali superiori. Ordina per colore, categoria o lunghezza : metti jeans con jeans, maglioni con maglioni e così via. Se hai un armadio spazioso o sei un organizzatore visivo, potresti mettere oggetti dello stesso colore nella stessa zona. Oppure, se usi gli scaffali, sposta gli oggetti lunghi come abiti o cappotti su un’asta appendiabiti più alta e metti i capi meno ingombranti come le magliette e i pantaloni su uno scaffale di livello medio, facilmente raggiungibile.

: metti jeans con jeans, maglioni con maglioni e così via. Se hai un armadio spazioso o sei un organizzatore visivo, potresti mettere oggetti dello stesso colore nella stessa zona. Oppure, se usi gli scaffali, sposta gli oggetti lunghi come abiti o cappotti su un’asta appendiabiti più alta e metti i capi meno ingombranti come le magliette e i pantaloni su uno scaffale di livello medio, facilmente raggiungibile. Usa etichette per scatole, divisori e scaffali per mantenere sempre le cose organizzate e capire subito cosa contengono.

per scatole, divisori e scaffali per mantenere sempre le cose organizzate e capire subito cosa contengono. Piega, impila o appendi i vestiti in maniera intelligente. Ti potrà essere utile usare il metodo verticale di Marie Kondo per vedere tutto quello che contiene un cassetto. Usa anche grucce multiple per ottimizzare lo spazio per sciarpe, cinture e pantaloni.

per vedere tutto quello che contiene un cassetto. Usa anche grucce multiple per ottimizzare lo spazio per sciarpe, cinture e pantaloni. Metti i reggiseni l’uno dentro l’altro e fai lo stesso con le borse, mettendo borse più piccole dentro borse più grandi.

Prendi in considerazione i sacchetti sottovuoto per massimizzare lo spazio disponibile. Se il tuo armadio non è molto spazioso, tieni a vista solo i capi di stagione e riduci il volume degli altri con i sacchetti sottovuoto. Poi, potrai posizionare queste borse su uno scaffale superiore o un angolo inutilizzato fino a quando non ne avrai bisogno.

per massimizzare lo spazio disponibile. Se il tuo armadio non è molto spazioso, tieni a vista solo i capi di stagione e riduci il volume degli altri con i sacchetti sottovuoto. Poi, potrai posizionare queste borse su uno scaffale superiore o un angolo inutilizzato fino a quando non ne avrai bisogno. Usa lo spazio delle ante: puoi usare le pareti delle ante per appendere gioielli e accessori. Puoi utilizzare ganci, pannelli forati o cestini metallici sospesi per accessori e piccoli capi di abbigliamento.

Mantieni a lungo il tuo armadio appena organizzato

Più attenzione darai all’ordine nel tuo armadio, meno tempo ci vorrà al prossimo cambio di stagione. Ogni volta che sistemi i panni puliti e stirati nel tuo guardaroba, fai un rapido riordino se vedi qualche cosa fuori posto. Ti basterà dedicare tempo alla sistemazione anche una volta al mese e vedrai la differenza.

Semplificati la vita facendo una pulizia costante, senza aspettare di vedere di nuovo il caos. E ricorda che la prossima volta che non riesci a trovare un capo d’abbigliamento importante, vuol dire che è arrivato il momento di riorganizzare il tuo armadio.