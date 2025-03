Mary di Danimarca fa sognare alla cena di gala, tra pizzi, trasparenze e diadema

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca e suo marito Federico sono in viaggio di Stato in Finlandia. La Regina ha lasciato tutti senza fiato coi suoi look raffinatissimi, ispirati a Kate Middleton, dando il meglio di sé alla cena di gala con il Presidente finlandese Alexander Stubb e la First Lady Suzanne Innes-Stubb.

Mary di Danimarca, il viaggio di Stato in Finlandia

Se in questi giorni Mary di Danimarca ha fatto parlare di sé per aver letteralmente brillato con lo stesso abito da sera di Kate Middleton, in Finlandia ha dato ulteriore prova del suo stile raffinato, arricchito da accessori preziosissimi, specialmente per il banchetto di Stato.

Mary e Federico di Danimarca sono arrivati ad Helsinki martedì 4 marzo. La Regina si è presentata con un outfit che riprendono i colori invernali: cappotto blu navy e un completo prugna con cappello coordinato. Un look da Regina, molto formale, ma dalle tonalità decise.

Mary di Danimarca, l’abito da sera di Jesper Høvring

Ma è soprattutto al banchetto di Stato che Mary ha dato il meglio di sé. La Regina e suo marito Federico sono stati accolti nella State Hall del palazzo presidenziale di Helsinki dal Presidente Alexander Stubb e da sua moglie Suzanne Innes-Stubb.

Mary si è presentata al banchetto di Stato con un favoloso abito da sera, firmato Jesper Høvring, che ha indossato per la prima volta al banchetto di Capodanno del 2019. Il vestito è decisamente regale e, per quanto sia perfetto per una occasione così istituzionale, non manca di sedurre.

Fonte: IPA

L’abito è nero con scollo a V, maniche lunghe in tulle con pizzo che giocano sulle trasparenze, gonna a campana, a balze con ricami vegetali dorati e cristalli che creano tra le pieghe dei piccoli punti luce. Il modello è di alta rappresentanza ed è un tripudio di alta sartoria che punta su ornamenti e il contrasto tra il nero e l’oro mai troppo eccessivo.

Mary fa un insolito accostamento con una clutch in raso blu elettrico che in realtà è coordinata alla fascia di onorificenza.

Mary di Danimarca, i gioielli mai più indossati

Per l’occasione, Mary ha scelto inoltre di sfoggiare due gioielli antichi che appartengono al tesoro della Corona. Si tratta del diadema d’oro con cammei antichi della regina Carolina Amalia, nonché il braccialetto con pietre vesuviane della principessa Vilhelmine Marie. Si tratta di pezzi che non venivano indossati da oltre 140 anni.

Fonte: Getty Images

Mary e Federico di Danimarca sono apparsi sorridenti e rilassati, nonostante le voci di crisi a causa del presunto tradimento di lei. Anche se i Sovrani hanno mantenuto un formale distacco, come conviene in queste situazioni ufficiali.