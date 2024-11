La Famiglia Reale danese si spacca: come cambiano i festeggiamenti per Natale a un anno dall'abdicazione della Regina Margrethe

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Famiglia Reale danese si prepara a trascorrere un Natale diverso dal solito. Mary di Danimarca e suo marito, Re Federico, hanno rivelato che quest’anno le Feste saranno celebrate al Castello di Marselisborg ad Aarhus, in compagnia di Sua Maestà la Regina Margrethe. Il Principe Joachim e sua moglie, la Principessa Marie, non ci saranno. Una notizia che non fa che alimentare le speculazioni su una frattura ormai evidente tra i due rami della Royal Family.

I piani per il Natale al Castello di Marselisborg

La dichiarazione condivisa dalla Famiglia Reale danese ha fornito dettagli su come saranno organizzate le celebrazioni natalizie. I Sovrani saranno accompagnati dai loro quattro figli: il Principe Christian, la Principessa Isabella, il Principe Vincent e la Principessa Josephine. Il Castello di Marselisborg, una residenza che ha un significato speciale per la Famiglia Reale, sarà il cuore di queste festività di certo insolite per loro, che sono abituati a essere tutti riuniti.

Dal 23 al 26 dicembre, il Castello ospiterà la Famiglia Reale, con eventi cerimoniali che includono il cambio della guardia, una tradizione che si ripete ogni anno alle 12,00, accompagnata dalla musica della Royal Life Guard. La Regina Margrethe, invece, soggiornerà nel castello dal 20 al 30 dicembre, sottolineando l’importanza simbolica di questa residenza come anima delle celebrazioni natalizie della Monarchia danese.

L’assenza di Joachim e Marie, una famiglia divisa

Mentre i riflettori sono puntati sulle celebrazioni di Federico e Mary di Danimarca, l’assenza del Principe Joachim e della Principessa Marie ha inevitabilmente fatto correre l’attenzione verso le tensioni familiari che si trascinano dal 2022. In quell’anno, la Regina aveva preso la decisione controversa di rimuovere i titoli Reali ai figli di Joachim, trasformandoli rapidamente da Principi a Conti e Contesse.

Una scelta che ha portato il ramo cadetto a esprimere pubblicamente il proprio disappunto, definendola una decisione dolorosa che aveva colpito profondamente i figli. Quest’anno, Joachim e Marie trascorreranno il Natale con la famiglia della Principessa Marie, come indicato dalla dichiarazione ufficiale. Questa decisione sembra segnare un ulteriore allontanamento dal resto della Famiglia Reale, alimentando voci su una distanza non solo fisica ma anche emotiva tra i due fratelli e i rispettivi nuclei familiari.

Il primo discorso di Capodanno di Federico come Re

Un altro evento significativo di queste festività sarà il primo discorso di Capodanno di Federico, ora Re, che avrà luogo la sera del 31 dicembre al Palazzo di Federico VIII ad Amalienborg. Un momento importantissimo per lui, che è diventato Re dopo l’abdicazione della Regina Margrethe alla fine del 2023, annunciata proprio nel discorso di Capodanno.

Dopo 52 anni di Regno, Margrethe ha deciso di passare il testimone a Federico, citando motivi di salute e la necessità di preparare la nuova generazione a guidare il Paese. La transizione è stata accolta con emozione dai danesi, ma anche con una certa malinconia per la fine di un’era. I Sovrani sono stati incoronati il 14 gennaio 2024 con una cerimonia ridotta, nel rispetto del revisionismo voluto dalla Regina uscente nell’ottica di una modernizzazione di una Monarchia ormai obsoleta.