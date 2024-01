Il 14 gennaio 2024 la corona danese vivrà un momento fondamentale. Sarà effettiva, infatti, l’abdicazione della Regina Margrethe II in favore del figlio Frederik di Danimarca. La decisione della sovrana è stata comunicata con grande sorpresa prima della fine del nuovo anno e tutto il regno è pronto a salutare i nuovi regnanti. Accanto a Frederik di Danimarca, infatti, salirà al trono anche la consorte, Mary Donaldson , originaria dell’Australia. La nuova Regina della Danimarca non verrà incoronata ma riceverà dei gioielli dal valore inestimabile.

Mary di Danimarca, la Crown Emerald Parure

Mary di Danimarca, una commoners nata a Hobart, in Tasmania, il 5 febbraio 1972 sta per diventare la sovrana di uno dei regni più antichi d’Europa, la Danimarca. La futura sovrana, infatti, verrà proclama Regina consorte il prossimo 14 gennaio 2024 insieme al marito Frederik di Danimarca. I due si sono conosciuti a Sidney in un pub durante le Olimpiadi del 2000 e, da allora, malgrado le ultime indiscrezioni che gridano allo scandalo, la coppia non si è più lasciata.

La loro unione è stata suggellata dal matrimonio nella Cattedrale di Copenhagen nel maggio 2004 e dall’arrivo di ben quattro figli. Adesso, la coppia è pronta a vivere un altro momento emozionante uno a fianco all’altro. Il 14 gennaio prossimo saranno protagonisti della cerimonia di proclamazione, come di consuetudine nel regno scandinavo. Non ci sarà, quindi, una cerimonia religiosa ma, sarà il Primo Ministro danese a proclamarli sovrani dal balcone del palazzo reale. Da allora Frederik di Danimarca sarà Re Federico X e Mary diventerà Regina consorte.

La nuova sovrana non verrà incoronata ma, in ogni caso, avrà accesso a dei nuovi privilegi. Come nuova Regina, Mary di Danimarca potrà indossare alcuni gioielli, che sono dei veri e propri tesori. La casa reale danese, infatti, non aveva dei veri preziosi della corona in passato, ma la regina Sofia Maddalena fece in testamento per vincolare i suoi gioielli alla corona danese, predisponendo che gli stessi vengano passati da regina in regina. Così il tesoro arriverà anche a Mary di Danimarca.

Fonte: Getty Images

Tra questi, i gioielli più importanti solo quelli che compongono la Crown Emerald Parure, creata nel 1840 e composta da: una corona, una spilla e una paio d’orecchini. I tre prezzi, dal valore inestimabile, sono tempestati di diamanti e smeraldi. Le pietre preziose furono acquistate da Cristiano VI nel 1723, come dono per la Regina Sofia Maddalena in occasione della nascita del loro primo figlio.

Gli altri tesori della Corona danese

Mary di Danimarca riceverà in eredità i gioielli della corona danese. Oltre alla meravigliosa parure di smeraldi, la Regina potrà utilizzare la splendida parure di rubini e perle, composta da collana, orecchini e spilla. Quest’ultimo oggetto prezioso può essere anche attaccato alla collana, come fosse un ciondolo. La collana di perle risale al 1600 e sembra sia stata posseduta da Leonora Christina Ulfeldt, figlia del Re Christian IV. Probabilmente le perle sono di origine norvegese, visto che la Regine danesi avevano l’esclusiva sulle perle di fiume di quel paese scandinavo.

Fonte: Getty Images

Ma ancora sarà a disposizione della nuova sovrana anche la Rose-Cut Diamond Parure, composta da una cintura di diamanti rosa, che si può dividere in due collane, e da una grande spilla. Quest’ultimo gioiello si può dividere in quattro pezzi diversi.

Fonte: Getty Images

Infine la Brilliant Diamond Parure fu creata nel 1840 per l’incoronazione della della regina Carolina. La collana è stata composta a partire da diversi diamanti appartenuti a varie Regine del regno. La parure è composta anche da un paio d’orecchini e da una spilla, composta da diamanti gialli e con motivi floreali.