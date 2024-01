Mary di Danimarca supera il tradimento e al gala è la Regina dei contrasti

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca, primi look da Regina per i ricevimenti del nuovo anno

Mary di Danimarca si è mostrata subito all’altezza del nuovo ruolo da Regina consorte durante le celebrazioni ufficiali del capodanno a Palazzo di Christiansborg, rimediando al primo errore commesso che ha di nuovo scatenato i rumors sulla crisi con suo marito, il Principe ereditario Federico che il prossimo 14 gennaio diventerà Re.

Margherita II abdica e salva il matrimonio di Federico e Mary di Danimarca

Le celebrazioni del capodanno con i diversi ricevimenti a Palazzo, offerti alle più alte cariche dello Stato e dell’esercito, rappresentano il debutto sul trono per Mary di Danimarca e il congedo di Margherita II che, dopo 52 anni sul trono e il titolo di Sovrana vivente più longeva, ha deciso a sorpresa di abdicare in favore del figlio e della nuora.

L’abdicazione della Regina Margherita è stata un fulmine a ciel sereno e molti hanno ipotizzato che dietro questa scelta ci sia stata la volontà di salvare il matrimonio del figlio con Mary di Danimarca, messo in crisi dalle voci circolate qualche mese fa su una scappatella del Principe Federico, supportate da foto che lo scorso ottobre lo ritraevano con Genoveva Casanova a Madrid. Per altro, a dicembre la Principessa era volata in Australia, suo Paese d’origine, coi figli, ma senza suo marito e poi c’è stato anche il misterioso messaggio per Natale.

I rumors di una crisi coniugale hanno continuato a circolare in questi mesi e anche durante il primo ricevimento tenuto a Palazzo per il nuovo anno, l’atteggiamento gelido della coppia sembrava confermarli.

Si è trattato della prima uscita ufficiale di Mary e di suo marito dopo l’annuncio della rinuncia al trono di Margherita. La Principessa, che indossava un magnifico abito blu scuro, firmato Heartmade, è apparsa fredda e distaccata nei confronti del Principe. I due non si sono scambiati nemmeno uno sguardo e sul loro volto c’era un sorriso di circostanza.

Mary di Danimarca si comporta da Regina e supera la crisi coniugale

L’esperta di linguaggio, Judi James, ha sottolineato come il comportamento di Mary nei confronti del marito è apparso gelido. E il passo indietro della suocera è stato l’estremo tentativo di salvare non solo il matrimonio del figlio, ma anche di preservare la Monarchia. Infatti, Mary, sebbene sia australiana, è molto amata dai danesi che hanno preso le sue parti piuttosto che quelle del Principe. Secondo l’esperta, negli ultimi tempi, Federico ha fatto di tutto per rimediare al presunto tradimento e in pubblico ha cercato di mettere a tacere le voci, cercando il contatto anche fisico con sua moglie, magari con una stretta di mano.

Fonte: Getty Images

Mary, che ha capito perfettamente la delicata posizione in cui si trova dopo l’abdicazione di Margherita, ha decisamente deposto le armi contro il Principe e si è mostrata più affettuosa e sorridente durante il ricevimento per le autorità di Stato e dell’esercito. È apparsa decisamente più accomodante nei confronti di Federico e i due sembravano aver ritrovato l’armonia di un tempo.

Mary di Danimarca, il look dei contrasti per l’ultimo gala da Principessa

Mary è già totalmente calata nel nuovo ruolo di Regina consorte e il suo look al gala per l’anno nuovo parla per lei. La Principessa, quasi Sovrana, gioca coi contrasti – come contrastanti devono essere i suoi sentimenti – e indossa un bolero in velluto nero, di Jesper Høvring, che abbina a un’ampia gonna a balze beige, di Rachel Gilbert, che abbina alla sofisticata clutch di Bottega Veneta. Raccoglie i capelli nella più classica delle pettinature per esaltare il collier di perle, ma ai piedi osa con le décolleté leopardate. E saluta col sorriso la Regina Margherita che si congeda dalle scene con una consapevolezza maggiore di aver rinunciato al trono per il bene della Corona.