Mary di Danimarca prende le distanze dal marito Federico e non perdona il presunto tradimento. Per il suo compleanno sceglie la foto col padre

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Mary di Danimarca: stili a confronto

Per Mary di Danimarca è il primo compleanno da Regina, ma è un compleanno molto triste. Infatti, tra lei e suo marito Federico è di nuovo crisi dopo che sono circolate foto di lui con una socialite messicana.

Mary di Danimarca, primo compleanno da Regina pieno di tristezza

Mary di Danimarca compie 52 anni, è infatti nata il 5 febbraio 1972. Questo per lei è un compleanno speciale, infatti dallo scorso gennaio è diventata Regina consorte a seguito dell’abdicazione di Margherita II. Ma, come si suole dire, non è tutto oro quello che luccica.

Mary ha voluto celebrare il suo compleanno con una tenera foto scattata assieme a suo padre, John Dalgleish Donaldson, durante il suo ultimo viaggio in Australia (le Regina è nata a Hobart). L’immagine è stata realizzata da suo figlio Vincent, come spiega la didascalia del post condiviso sul profilo Instagram ufficiale: “La Regina ha scelto una foto di un momento speciale con suo padre dal suo ultimo viaggio in Australia a dicembre. Sua Altezza Reale il Principe Vincent è il fotografo”.

Nella foto Mary di Danimarca è vestita in modo casual, pullover nero, occhiali da sole di Gucci, orecchini a cerchio e i capelli raccolti in una treccia.

Mary di Danimarca, la foto col padre che imbarazza

Una foto molto dolce, ma decisamente inconsueta per celebrare il compleanno di una Sovrana. In occasioni speciali, come un genetliaco importante, si fanno foto ufficiali, altrimenti si predilige condividere immagini con il coniuge e i figli, magari realizzate nella propria dimora o a Palazzo. Ma non si coinvolgono mai altri famigliari, specialmente se non appartengono alla Casa Reale.

A leggere ingenuamente questa foto di Mary di Danimarca col padre, si potrebbe dire che la Regina senta la mancanza dei genitori e della sua patria di origine, l’Australia. Ma essendo a conoscenza di certi fatti, sembra piuttosto un chiaro messaggio di distacco da suo marito Federico.

La coppia era entrata in crisi qualche mese per un presunto tradimento del Re. Tanto che si vociferava che la Regina Margherita avesse deciso di abdicare in favore del figlio e della nuora per salvare il loro matrimonio. In effetti, durante le cerimonie e i ricevimenti per celebrare la successione al trono, le Loro Altezze Reali sembravano aver ritrovato l’armonia di un tempo.

Federico di Danimarca, il tradimento

Poi però, poche settimane dopo, complici anche i numerosi impegni di Corte, Mary e Federico sembravano di nuovo distanti. Difficile dimenticare quelle foto del Re che hanno turbato non solo la Regina ma scosso l’intero Paese. Infatti, Federico era stato pizzicato mentre si concedeva una pausa con la messicana, Genoveva Casanova. I due sono stati sorpresi a passeggiare in un parco, poi a una mostra d’arte e infine in un ristorantino dove si sono goduti insieme uno spettacolo di flamenco. Insomma, sembravano una coppia affiatata.

Il gelo non si è ancora sciolto tra Mary e Federico che mantengono le apparenze e si mostrano insieme quando la Corona lo richiede, ma questa foto della Regina con il padre e nemmeno un accenno al marito nel giorno del suo compleanno rivela più di ogni altra dichiarazione come stanno le cose.