Come per Meghan Markle, l'attenzione della stampa non si rivolge soltanto a Mary di Danimarca ma anche alla sua famiglia: chi è il padre John Dalgleish Donaldson

Fonte: IPA La Regina Mary di Danimarca

Si è fatto un gran parlare di Re Frederik e Mary di Danimarca, comprensibilmente. Del resto non si assiste tutti i giorni a un cambio di corona sul trono. In questo 2024 speciale, la sovrana ha festeggiato il suo primo compleanno da regina.

Una vera e propria sorpresa, considerando la scelta della suocera Margherita di abdicare. Un evento molto raro, che ha portato l’amato figlio sul trono. Ad assistere al momento un solo genitore, dopo la drammatica morte di sua madre Henrietta nel 1997. Si tratta di suo padre John Dalgleish Donaldson, intorno al quale si stanno concentrando i riflettori della stampa.

Mary di Danimarca, la foto con suo padre

Come sempre accade, quando si parla di Famiglia Reale, la curiosità regna su tutto. In molti si chiedono, dunque, chi sia John Dalgleish Donaldson, padre della Regina di Danimarca. Questi ha perduto la moglie Henrietta ormai più di un quarto di secolo fa. La donna non ha mai conosciuto il genero e, con ogni probabilità, non si sarebbe mai aspettata di vedere sua figlia con una corona sul capo.

È divenuta virale una foto che ritrae l’uomo con la sua ragazza, la sua Mary. In Tasmania la Regina si è fatta immortalare in uno scatto dal figlio più piccolo, Vincent, di fianco all’uomo che è stato padre e madre, ma soprattutto modello nella sua vita.

Una foto molto particolare per festeggiare il compleanno sui social. Uno scatto significativo, che evidenzia il proprio legame con la famiglia e le sue origini. In tanti si sarebbero aspettati un’immagine diversa, al fianco del marito, dei figli o dell’intera famiglia.

Mary di Danimarca ha invece scelto di omaggiare quell’uomo che tanto le ha dato. Che tanto si è sacrificato per lei. Un legame fortissimo, messo alla prova dal fatto che oggi lui si trovi dall’altra parte del mondo rispetto alla sua bambina.

Chi è il padre di Mary di Danimarca

Nato il 5 settembre 1941, John Dalgleish Donaldson è un professore scozzese-australiano, ormai celebre nel mondo per essere il padre della Regina Mary di Danimarca. È nato in Scozia, precisamente a nell’East Lothian. Suo padre era il capitano Peter Donaldson, la cui nave andò perduta nelle isole dello Stretto di Bass nel 1962. Una storia incredibile, conclusasi con un salvataggio dell’intera ciurma.

L’anno dopo John sposò la sua prima moglie, Henrietta Clark Horne, nata nel 1942 e deceduta nel 1997. I due decisero di emigrare in Tasmania, Australia, nel novembre dell’anno delle nozze. Hanno avuto quattro figli: Jane Alison, Patricia Anne, John Stuart e la più piccola, Mary Elizabeth, che oggi il mondo ben conosce.

Nel 1975 l’uomo ha aggiunto alla cittadinanza britannica quella australiana. Come detto, nel 1997 è rimasto vedovo. Anni dopo, nel 2001, ha sposato Susan Elizabeth Horwood, nota scrittrice che utilizza i nomi di Susan Moody, Susannah James e Susan Madison. Nonostante l’enorme distanza, il rapporto con la celebre figlia è rimasto molto stretto. Questo scatto non fa che sugellarlo agli occhi del mondo. Una foto che evidenzia quanto Mary di Danimarca non si sia lasciata trasformare dal peso del ruolo che ricopre.