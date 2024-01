Mary, chi è la nuova Regina di Danimarca

Mary di Danimarca sarà presto la Regina consorte del regno scandinavo. L’esponente della casa reale, infatti, ricoprirà l’importante ruolo dal 14 gennaio 2024, giorno in cui avverrà ufficialmente il passaggio di potere dalla Regina Margrethe II al figlio Frederik di Danimarca, consorte della futura sovrana.

La nuova regnante, però, raggiunge il trono europeo dopo un percorso di vita straordinario, che l’ha condotta dalla Tasmania, sua terra natia a ricoprire quest’importante compito nel cuore dell’Europa. Molta amata dai sudditi e già icona di stile, la vita di Mary di Danimarca sembra la trama di una favola.

Mary di Danimarca, dall’Australia al trono

Mary di Danimarca è la nuova Regina di Danimarca. Ben presto, infatti, la principessa salirà al trono insieme al consorte Frederik di Danimarca. La storia d’amore che ha portato dall’unione dei futuri sovrani, però, è davvero incredibile. Mary Donaldson , infatti, è nata in Australia il 5 febbraio 1972, precisamente a Hobart, in Tasmania. Non poteva essere, quindi, più lontana da quello che diventerà, in seguito, il paese che la incoronerà regina consorte: la Danimarca.

La Regina passa l’infanzia nella città natale e vive un solo anno a Houston, in Texas, per seguire il padre che aveva trovato lavoro al Johnson Space Center. Impegnata in diverse attività lavorative, la svolta nella vita della Regina arriva con un incontro fatale, avvenuto nel pub Slipp Inn a Sidney. Erano gli anni 2000 e Mary di Danimarca stringeva per la prima volta le mani al Principe Frederik, che si trovava dall’altra parte del mondo in occasione dei Giochi Olimpici.

Da quell’incontro fortuito nasce un amore a distanza, che si trasforma in un matrimonio da favola che ha avuto luogo nella Cattedrale di Copenhagen nel maggio 2004. Dalla relazione amorosa che lega i due futuri sovrani nascono ben 4 figli: Christian, Isabella, Vincent e Josephine. Da anni insignita del titolo di Principessa Reale, Mary di Danimarca diventa ufficialmente Regina Consorte dopo che la suocera ha deciso di abdicare in favore del figlio. Una scelta che non veniva presa da un regnante del paese scandinavo dal lontano 1146.

Mary di Danimarca, regina di stile e di cuore

Mary di Danimarca, nuova regina del paese europeo, ha saputo conquistare il cuore dei suoi sudditi, con il suo fascino e le sue lotte benefiche. La Regina, infatti, è molto amata sia in patria che nella sua terra origine. L’incoronazione a sovrana, infatti, fa di lei la prima donna australiana a portare una corona. Un evento che è stato salutato con gioia dal premier della Tasmania Jeremy Rockliff, come riportato dalla CNN: “Non potrebbe essere più orgoglioso della principessa ereditaria Mary… Non vedo l’ora di vedere la prossima generazione, e la regina nativa della Tasmania, guidare il futuro della Danimarca”.

La Regina della Danimarca ha dimostrato già la sua stoffa da monarca, riuscendo a gestire con stile lo scandalo che l’ha vista coinvolta di recente. Si è parlato, infatti, di un tradimento subito dal consorte, che sarebbe anche alla base dell’abdicazione della Regina Margrethe II. I rumors hanno ovviamente gelato i rapporti della coppia e Mary di Danimarca è volata in patria senza il marito. Dopo l’annuncio dell’ascesa al trono, però, la Regina ha dimostrato di possedere un’allure da vera sovrana, mostrandosi serenamente in pubblico col nuovo Re e mettendo a tacere ogni crisi.

Mary di Danimarca è nota ai sudditi anche per le sue lotte benefiche. Due sono le fondazioni che presiede: Mary Foundation e Maternity Foundation. I due enti benefici si occupano dei diritti delle donne e combattono la solitudine e la violenza domestica. Anche con le sue scelte di stile, la Regina sostiene importanti progetti. La sovrana indossa spesso capi che sostengono la Global Fashion Agenda o il Copenhagen Fashion Summit, che puntano a ridurre emissioni di carbonio nel settore della moda.

Ma Mary di Danimarca, così come Kate Middleton, non ha fatto mai segreto della sua capacità di riciclare gli outfit. Emblematico a riguardo l’abito burgundy che la Regina ha riutilizzato per ben cinque Cerimonie di Capodanno, compresa quella del 2023, l’ultima da Principessa.