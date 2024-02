Mary di Danimarca, agenda troppo fitta: la nuova Regina già in difficoltà

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Mary di Danimarca: stili a confronto

Mary di Danimarca e suo marito Federico sono entrati nel vivo dei loro ruoli di Regina e di Re e già si devono dividere l’agenda per i tantissimi impegni che hanno. Non hanno avuto di fatto nemmeno il tempo di abituarsi a trono, scettro e corona e subito il ritmo degli eventi si è fatto incalzante. I Sovrani sono già in difficoltà?

Mary di Danimarca sotto pressione

L’incoronazione, o meglio la cerimonia di avvicendamento sul trono, è stata lo scorso 14 gennaio e da allora Mary e Federico di Danimarca non si sono fermati un attimo. Svolte le formalità per il passaggio della Corona, i nuovi Sovrani hanno preso in mano l’agenda degli appuntamenti e si sono divisi il carico di lavoro. Certo, erano già abituati alla vita di Corte, ma adesso ne sono diventati il centro. Senza di loro la Monarchia si ferma.

Mary di Danimarca in blazer allo stadio

Così, ecco la Regina Mary al suo primo evento da sola. È volata in Germania, per la precisione a Colonia, in occasione del campionato europeo di pallamano maschile 2024 dove si sono sfidate Danimarca e Francia. Sua Maestà è dunque andata sugli spalti per supportare la sua Nazionale. E qui ha sfoggiato un look impeccabile che ricorda da vicino gli outfit da stadio di Kate Middleton. Non c’è da stupirsi visto che Mary e la Principessa del Galles si vesto molto spesso in modo simile, tanto da sembrare due sorelle.

La Regina danese ha quindi optato per un blazer bordeaux che ha abbinato a una camicia bianca e a un paio di pantaloni blu. Mise sobria ma di grande eleganza. La Casa Reale ha condiviso uno scatto di Mary alla Lanxess Arena, realizzato prima dell’inizio del secondo tempo e dunque prima che la Francia vincesse sulla Danimarca. Malgrado la sconfitta, la Sovrana ha espresso tutta la sua ammirazione per gli atleti, riconoscendo loro lo sforzo e l’impegno che ci hanno messo nell’affrontare la partita.

Federico di Danimarca, il viaggio estenuante in Polonia

Poi Mary è tornata a Palazzo ed è toccato a suo marito Federico uscire per recarsi in Polonia, più precisamente a Varsavia dove è arrivato mercoledì 31 gennaio. Il Re si è subito buttato a capofitto negli impegni: inaugurazione del forum Danimarca-Polonia, cerimonia di benvenuto con pranzo nel palazzo presidenziale, poi deposizione della corona al monumento del milite ignoto. Nel pomeriggio ha visitato il Congresso e il Senato e ha partecipato ad una tavola rotonda sull’efficienza energetica per concludere la giornata con una cena nella Galleria Kubicki del Palazzo Reale di Varsavia

Giovedì primo febbraio il numero degli appuntamenti non è inferiore. Federico di Danimarca ha iniziato la sua giornata incontrandosi col vicesindaco di Varsavia, Michal Olszewski, ha partecipato poi a una tavola rotonda sulle emissioni di Co2 e ha trascorso il resto del tempo presso la facoltà di agraria dell’Università. In seguito, è partito per Stettino per un incontro d’affari.

Instancabile, venerdì 2 febbraio poserà la prima pietra di un nuovo stabilimento della società Vestas che in futuro produrrà pale per turbine eoliche offshore. Presenzierà a una conferenza sull’energia sostenibile e incontrerà il sindaco Piotr Tomasz Krystek. Il suo suo viaggio in Polonia si concluderà con una visita al quartier generale della NATO.

Mary e Federico di Danimarca dunque non hanno tempo da perdere, si sono dovuti dividere per far fronte ai numerosissimi impegni che li stanno travolgendo già, a meno di un mese dall’incoronazione.