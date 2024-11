Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca è diventata sovrana del paese europeo da quasi undici mesi, visto che lei e il marito Federico sono stati incoronati lo scorso 14 gennaio 2024, dopo l’abdicazione della Regina Margherita, arrivata negli ultimi giorni dell’anno precedente. Da allora, Mary di Danimarca si è dimostrata sempre all’altezza del suo importante ruolo, sia nella scelta di look sempre adatti a qualsiasi impegno pubblico, ma anche nella gestione delle ripetute indiscrezioni che hanno raggiunto il suo matrimonio.

Nell’ultimo anno, infatti, diversi rumors hanno svelato una possibile relazione extra coniugale di Re Federico, ma le indiscrezioni sono state, sempre smentite, anche nei fatti, dal comportamento affettuoso, tenuto in pubblico della coppia reale. Alcuni dettagli, però, destano comunque dei sospetti nei sudditi sul loro rapporto amoroso. Per la seconda volta nell’ultimo anno, infatti, Mary di Danimarca si è concessa una vacanza in Australia senza aver al suo fianco il marito Federico.

Mary di Danimarca, le vacanze in Australia

Mary di Danimarca è stata avvistata, di recente, nella sua Australia, dopo aver stupito i sudditi danesi e non solo con la sua partecipazione, al fianco del marito, al viaggio di stato a Berlino, in cui ha impressionato tutti con degli outfit eleganti e pieni di fascino. Tornata in patria, però, la Regina avrebbe deciso di prendersi una pausa e di partire per l’Australia, sua terra natìa, dove è stata avvistata su una spiaggia. Si tratta di Bronte Beach a Sydney, dove Mary di Danimarca ha passato del tempo all’insegna del relax insieme alla figlia minore, Josephine. Le due esponenti della casa reale danese si sono abbracciate affettuosamente in riva al mare ed entrambe hanno scelto, per l’occasione, dei look rilassati e casual.

La Regina, infatti, ha indossato un completo, composto da un pantaloncino morbido nero e da una maglietta a maniche lunghe in tinta, in un tessuto aderente, adatto alle attività sportive. L’outfit era completato da un cappello con visiera blu, da occhiali da sole scuri e un paio di scarpe da ginnastica bianche. Anche la Principessa Josephine ha scelto i colori scuri per il suo look, optando per un leggins nero e una semplice t-shit blu.

La sovrana ha visitato Bronte Beach, passeggiando fino a Bondi, per visitare le Sculptures by the Sea. In seguito ha anche effettuato una sessione di jogging sulla spiaggia, insieme a una sua amica.

Con loro non si trovavano gli altri membri della Famiglia Reale Danese e, in particolare, Re Federico, che, di recente, è apparso a degli eventi ufficiali in Danimarca. Anche se la Regina Mary si è mostrata molto sorridente, durante la sua permanenza nella spiaggia australiana, questa nuova vacanza in solitaria potrebbe nascondere una crisi coniugale?

Mary di Danimarca, il rapporto con il marito

L’ultimo anno è stato piuttosto complicato di Mary di Danimarca, diventata, improvvisamente, Regina dopo l’abdicazione della suocera. Ma ancora prima dell’incoronazione, la moglie di Re Federico ha dovuto affrontare i rumors, che lo volevano legato a Genoveva Casanova, una modella messicana. Dopo le diverse indiscrezioni, Mary di Danimarca, ha deciso di volare in Australia per le vacanze natalizie, senza farsi accompagnare dal marito.

In seguito, però, la coppia reale si è sempre dimostrata sempre unita, lasciandosi andare, in pubblico, anche a dei gesti di affetto. I vent’anni di matrimonio, però, non sono stati celebrati dalla coppia con dei festeggiamenti ufficiali e, nelle ultime settimane, la Regina si è anche recata in visita ufficiale in Brasile da sola.