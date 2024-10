Mary di Danimarca infiamma Berlino con l’abito rosso. Irresistibile anche per Re Federico

Fonte: IPA Mary di Danimarca, Victoria di Svezia, Mette-Marit di Norvegia al gala: look a confronto

Mary di Danimarca infiamma letteralmente Berlino con un abito rosso fuoco e delle décolleté gioiello alla cena di Stato che si è tenuta nel palazzo presidenziale di Bellevue per un evento in occasione del 25° anniversario delle ambasciate nordiche. Al gala erano presenti altre Principesse, come Mette-Marit di Norvegia e Victoria di Svezia. Ma la Regina danese era davvero la più bella del reame, tanto da lasciare senza fiato anche suo marito Federico.

Dopo aver sfoggiato il look del potere durante la cerimonia di benvenuto, organizzata dal Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e dalla First Lady Elke Büdenbender, Mary di Danimarca ha incantato e sedotto alla cena ufficiale con le altre teste coronate.

Mary di Danimarca, l’abito da sera rosso con spacco

La Regina ha indossato un abito in seta di raso, rosso fuoco. Il taglio del vestito è romantico con scollo arrotondato, mezze maniche a campana e gonna ampia con spacco frontale e cintura a fascia chiusa da un fiocco. Ma il colore accesso della passione è una scelta di alta sensualità e l’effetto è dirompente. Mary è magnifica e si distingue da tutte le altre Principesse.

Mary di Danimarca, le scarpe gioiello di Rupert Sanderson

Anche la scelta degli accessori contribuisce a rendere unico il suo look da sera. A cominciare dalle scarpe gioiello. Si tratta di un paio di décolleté in raso rosso con fibbia in perle e tacco alto e sottile, “Pinka”, firmate Rupert Sanderson. Mary di Danimarca le abbina a una preziosissima clutch in perle. Le perle sono in realtà il leit motiv del suo outfit, riprese anche dall’antico bracciale con cameo.

Federico di Danimarca, il gesto inopportuno

Per l’occasione la Regina ha raccolto i capelli in uno chignon formale, ma moderno che mette in evidenza i preziosi orecchini di diamanti. Suo marito Federico X è letteralmente affascinato da lei. Infatti, continua a guardarla, le fa gli occhi dolci e continua a sorriderle si lascia persino andare a un gesto intimo in pubblico, sfiorandole la schiena con la mano che sembra scivolare un po’ più in basso.

Atteggiamenti affettuosi che appaiono particolarmente significativi, considerando i rumors dello scorso anno su un presunto tradimento di Federico con Genoveva Casanova, smentito prontamente dal Re e dalla cosiddetta amante. Ma la storia ha avuto uno strascico sul matrimonio di Mary che però ora sembra aver ritrovato la serenità, mentre Federico sembra rapito da lei.