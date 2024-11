Mary di Danimarca sensuale in smoking, riconquista suo marito a un anno dal tradimento

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca con Re Federico ha presenziato al 20° Anniversario dei Crown Prince Couple’s Awards al VEGA di Copenaghen. La Regina era semplicemente irresistibile in smoking nero di Max Mara con scarpe gioiello e clutch gialle. Tanto da riconquistare completamente suo marito, esattamente a un anno dal tradimento.

Mary di Danimarca, un anno dopo il tradimento di Federico

Un anno, esattamente in questi giorni, venivano infatti pubblicate le foto di Federico di Danimarca in compagnia di Genoveva Casanova a Madrid in atteggiamenti inequivocabili. L’allora ancora Principe ereditario si affrettò a negare la relazione clandestina, ma il sospetto di un tradimento si era insinuato. Anche perché Mary di Danimarca improvvisamente sparì dalla circolazione e se ne ritornò da sola ovviamente in Australia, a casa sua.

Fonte: Getty Images

Un anno dopo ritroviamo Mary di Danimarca e Federico sul trono danese, infatti la mamma di lui, la Regina Margherita, ha abdicato alla fine del 2023 in favore del figlio per salvargli il matrimonio (e la Corona ovviamente), e più affiatati che mai, almeno per una notte, quella dei premi speciali, i Crown Prince Couple’s Awards, che furono istituiti nel 2004 come regalo di nozze.

Crown Prince Couple’s Awards, cosa sono

Si tratta di riconoscimenti onorari che premiano le eccellenze nel mondo dell’arte, della cultura del lavoro sociale e vengono designati proprio dalla augusta coppia in base alle raccomandazioni di due comitati consultivi specifici. Ogni anno viene poi organizzata una serata di gala durante la quale Mary e Federico consegnano i premi.

Questa edizione è doppiamente speciale. Infatti, Mary e Federico di Danimarca sono diventati Regina e Re e quindi dal palco del VEGA che d’ora in avanti i Crown Prince Couple’s Awards si chiameranno King and Queen’s Awards e la premiazione sarà sempre trasmessa dalla tv danese.

Mary di Danimarca, lo smoking di Max Mara ai Crown Prince Couple’s Awards

In secondo luogo, il gala del 2024 è stato particolare, perché Mary sembra aver perdona il marito per il tradimento, da lui pubblicamente sconfessato, e anzi lo ha totalmente riconquistato con un outfit dalla sensualità incredibile, senza utilizzare trucchetti banali come pizzi e trasparenze.

Fonte: Getty Images

La Regina ha indossato per la serata di gala uno smoking nero di Max Mara, composto da una giacca con bavero in raso e chiusura a vestaglia con cintura in stoffa e da un paio di pantaloni palazzo con spacchi laterali sulle caviglie.

Mary di Danimarca, le scarpe gioiello di Manolo Blahnik

Per dare un tocco di luce all’outfit total black, ha optato per delle décolleté di raso giallo con fibbia in metallo e cristalli di Manolo Blahnik e clutch coordinata, decorata da strass.

Fonte: Getty Images

I gioielli sono minimal, come il look ad alta seduzione. Spiccano in particolare degli orecchini pendenti sottili, perfetti per dare un prezioso tocco sofisticato all’insieme. Mary di Danimarca si è poi presentata all’appuntamento con i capelli sciolti e liscissimi, una pettinatura spesso sfoggiata da Letizia di Spagna negli eventi di gala, ma anche da Kate Middleton, perché ringiovanisce l’aspetto.

Fonte: Getty Images

In effetti, Re Federico sembra non riuscire a staccare gli occhi dalla moglie. Tra loro è tutto uno scambio di sorrisi, sguardi e cortesia. Addirittura mentre stavano facendo il loro ingresso, sembrava quasi che le loro mani si sfiorassero. Insomma, è davvero tornato il sereno nella coppia? Per ora Mary di Danimarca sembra abbia superato l’affronto del marito e abbia deciso di dargli un’altra possibilità che lui ha colto al volo.