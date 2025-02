Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha dimostrato, ancora una volta, il suo gusto in fatto di stile in occasione delle sue uscite ufficiali degli ultimi giorni. La Regina infatti è riuscita ad apparire elegante e chic a due diversi eventi con dei look differenti tra loro. Infatti, se per una funziona religiosa la sovrana del paese europeo ha scelto un classico tubino nero, accompagnato da un cappotto grigio, per la successiva uscita pubblica, Mary di Danimarca ha scelto un look molto colorato, declinato nei colori del rosa e del burgundy. Ma il fascino e l’eleganza della Regina non hanno subito perdite, visto che è apparsa più raggiante e chic che mai.

Mary di Danimarca, il look rosa e burgundy

Da quando è diventata Regina, ancora più di prima, Mary di Danimarca è protagonista di molti impegni ufficiali per rappresentare la Corona danese. Anche il 25 febbraio 2025 la sovrana è stata madrina di un importante evento che ha avuto luogo a Copenaghen. Mary di Danimarca, infatti, ha consegnato gli EliteForsk Awards 2025 del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca al Black Diamond e, per l’occasione, ha mostrato tutto il suo fascino con un look colorato.

La Regina non ha scelto per l’occasione dei capi d’abbigliamento firmati da designer danesi, al contrario ha seguito le orme di Kate Middleton, vestendosi con delle creazioni di due brand cari alla futura Regina britannica.

Fonte: IPA

Mary di Danimarca ha deciso di animare la sua figura con una camicia rosa antico con uno scollo a portafoglio e le maniche lunghe, disegnata da The Fold.

Fonte: IPA

Ma il vero fulcro dell’outfit era la gonna asimmetrica alta fino alla sua vita e con un taglio ampio. Il capo d’abbigliamento era color burgundy, la tinta più trendy dell’attuale stagione invernale, ed era abbinato agli stivali alti scamosciati. Il taglio della gonna, inoltre, donava molto alla sovrana, animandone l’esile figura. La creazione era stata disegnata da Alexander McQueen, il marchio di moda preferito da Kate Middleton. A completare l’outfit, la sovrana ha scelto una mantella beije, indossata aperta sulle sue spalle.

Mary di Danimarca elegantissima in tubino nero

Mary di Danimarca ha mostrato la sua capacità d’indossare stili diversi e apparire sempre perfetta nelle sue ultime uscite pubbliche. Se il 25 febbraio 2025 la sovrana è apparsa più colorata che mai, il giorno precedente ha preso parte a una cerimonia religiosa nella bellissima Chiesa di Holmen con un outfit rigoroso e chic.

Per ricordare il terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Regina ha scelto, infatti, un tubino nero senza decorazioni o fronzoli, ma con il collo a dolcevita.

Fonte: IPA

Mary di Danimarca ha scelto anche degli accessori molto eleganti per completare il suo look. La Regina infatti ha indossato dei semplici collant neri con décolleté in tinta e anche un cappotto grigio monopetto, sagomato in vita. Ma la sovrana non ha rinunciato anche a una fascia nera ampia con decori a onde per adornare i suoi capelli e a un paio di guanti in pelle dello stesso colore.