Mary di Danimarca e Federico, tra feste, alcol e droga: lo scandalo delle guardie reali

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary e Federico di Danimarca si trovano in una situazione a dir poco imbarazzante a causa di un documentario che denuncia gli abusi delle guardie della Famiglia Reale danese. I Sovrani non sono direttamente coinvolti, ma sta scoppiando un vero e proprio scandalo che rischia di travolgere l’intero Palazzo.

Mary di Danimarca, denunciati gli abusi delle guardie reali in un documentario

Mary di Danimarca e suo marito Federico spesso vengono fotografati e filmati accanto alle guardie reali. Queste ultime sono protagoniste di eventi tradizionali della Corte danese, come durante il gala di Capodanno che si tiene a Palazzo.

Un documentario-denuncia, che si intitola Livgarden på stoffer ossia La guardia del corpo sotto effetto di stupefacenti e che va in onda il prossimo 19 marzo sull’emittente danese TV 2, è pronta a rivelare il lato oscuro delle guardie reali che sono incaricate della protezione del Re, della Regina e della loro famiglia.

“Dietro le uniformi iconiche delle guardie del corpo si nasconde una cultura infantile diventata incontrollabile “, ha dichiarato l’emittente televisiva nel descrivere il documentario. Ed aggiunge: “Feste, alcol e droghe formano un cocktail pericoloso se combinati con armi cariche. Questo può mettere a rischio la sicurezza? E come può succedere in una prestigiosa istituzione?“.

Sono queste le domande che solleva il documentario, quasi a sottolineare una certa responsabilità di Federico e Mary di Danimarca che non si sarebbero mai preoccupati di vegliare e controllare sul comportamento di chi è al loro servizio e si occupa di proteggere i membri della Corona.

Pare che nel filmato-denuncia sia presente anche un video in cui una delle guardie assume cocaina. Nel documentario sono anche raccolte due testimonianze di ex bodyguard che hanno lavorato per i Sovrani danesi. Il primo ricorda la sua esperienza con sentimenti contrastanti, mentre l’altro ha lanciato un appello perché vengano fatti maggiori controlli per rilevare la presenza di droga nel loro sangue.

Pare che tali abusi tra le guardie reali fossero noti da tempo. Nel giugno 2020, tre di loro avrebbero iniziato a prestare servizio sotto l’effetto della cocaina. Dopo gli esami medici, sono stati multati di 470 euro a persona.

Mary e Federico di Danimarca, la reazione

Al momento il Palazzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione a proposito del documentario. Mary e Federico di Danimarca hanno preferito ignorare almeno per ora quanto sostenuto nel filmato e la velata accusa che muove anche nei loro confronti. Non ci sono nemmeno segnali che facciano pensare a una possibile reazione dopo la messa in onda il 19 marzo.

Mary si è appena ripresa da una malattia, non specificata dalla Corte, che l’ha costretta ad annullare un impegno all’ultimo momento venerdì 14 marzo. “Sua Maestà la Regina, come molti altri in questo momento, si è ammalata e pertanto sfortunatamente non può partecipare alla cerimonia di premiazione dell’Heart Association”, aveva dichiarato il Palazzo.

Dopo qualche giorno di riposo, Mary è tornata ai suoi impegni, partecipando alla visita della School Force presso la Mary Foundation dove è apparsa tranquilla e serena come sempre, senza ovviamente fare il minimo cenno al documentario.