Mary di Danimarca, la prima cena di Stato lascia senza parole: tiara inestimabile e look scintillante

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca e suo marito Federico hanno ospitato il loro primo banchetto di Stato da quando sono saliti al trono. Il debutto è stato un tale successo che ha lasciato senza parole per il fasto e l’eleganza esibiti. Per una sera la tiara di perle e l’abito blu notte scintillante, firmato Jesper Høvring il top e Oscar de la Renta la gonna, ha fatto dimenticare i pettegolezzi sui tradimenti, catapultando tutti in un’atmosfera da fiaba.

Mary di Danimarca, primo banchetto di Stato da Regina

Federico e Mary di Danimarca hanno offerto al presidente islandese Halla Tómasdóttir e a suo marito Björn Skúlason una scintillante cena di gala al Palazzo di Christiansborg, martedì 8 ottobre. Anche se la Regina è appena tornata dal suo viaggio in Brasile, ha curato nei minimi dettagli questa serata speciale che è riuscita alla perfezione.

Fonte: Getty Images

Dopo aver incantato con il look viola, al suo ingresso a Palazzo per il gala Mary ha catalizzato l’attenzione di tutti per il suo look, ma anche per il suo portamento. La Sovrana è arrivata al braccio di suo marito Federico, sorridente e affascinante come non mai. Nessuno si aspettava di vedere l’augusta coppia in un tale stato di grazia.

Come è noto, gli ultimi mesi sono stati difficile per i Monarchi danesi a causa dei pettegolezzi, piuttosto fondati, del tradimento di Federico con Genoveva Casanova. Lo strascico di questa situazione imbarazzante ha molto pesato sulla Corte, ma finalmente il sereno sembra essere tornato tra il Re e sua moglie. Sarebbe stato difficile fingere così bene durante il ricevimento a Palazzo.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca, look da sera blu notte scintillante

Mary era semplicemente stupenda. Per la cena di Stato, la prima da quando è Regina, ha indossato un abito da sera blu notte, composto da un top asimettico scintillante dello stilista danese Jesper Høvring e da una gonna una gonna dritta a balze in raso di Oscar de la Renta.

Fonte: Getty Images

Non è la prima volta che Mary indossa questo top scintillante, ma in ogni occasione ha apportato delle modifiche. Così, ad esempio per i premi Bambi lo ha abbinato alla sua gonna glitter, per il banchetto annuale di Capodanno nel 2016 ha optato per il velluto e poi lo ha riproposto l’anno scorso per la festa dei 18 anni di suo figlio Christian.

Mary di Danimarca, la tiara Pearl Poire

Ma il vero pezzo forte del suo look è stata la preziosissima tiara, nota come Pearl Poire, realizzata nel 1825. Fu commissionata come regalo di nozze da Re Federico Guglielmo III di Prussia come dono per sua figlia, la Principessa Luisa, in occasione del suo matrimonio con il Principe Federico dei Paesi Bassi.

Fonte: Getty Images

Mary l’ha abbinata alla collana e agli orecchini di diamanti antichi, spesso indossati da sua suocera, la Regina Margherita, tanto da diventare un simbolo dei suoi 52 anni di regno.

Fonte: Getty Images

La sua ospite, Halla Tómasdóttir, ha risposta a tale eleganza con un abito d’oro, molto grazioso ma decisamente non all’altezza dello stile della Sovrana.