Mary di Danimarca, spalle scoperte, abito aderente e tacchi killer. Mai osato tanto

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca era semplicemente sensazionale alla cena di gala in occasione del 25° anniversario di AmCham Denmark presso il Palazzo Moltke di Copenaghen, dove si è presentata con un look ad alta seduzione, a cominciare dall’abito aderente in velluto, firmato Jesper Høvring, lo stesso stilista che ha realizzato il top scintillante, capo iconico della Regina.

Mary di Danimarca brilla e si impone sul marito Re Federico

Mary di Danimarca è ormai pienamente padrona della scena. Nell’ultimo mese è stata protagonista di una serie di impegni che l’hanno ben consolidata nel suo ruolo di Sovrana. Non ha più nulla da temere, nemmeno dalle malelingue che hanno cercato di destabilizzare il trono e il suo matrimonio con Federico, insistendo sui rumors di un tradimento del Re con Genoveva Casanova. Infedeltà che probabilmente è stata davvero consumata, ma che Mary ha voluto perdonare, visto che è rimasta accanto al marito.

La Regina sa come comportarsi a Corte e fuori. Lo ha dimostrato col suo viaggio in Brasile ma anche ospitando a Palazzo il presidente islandese Halla Tómasdóttir, in onore del quale ha dato il suo primo banchetto di Stato come Sovrana. Si può dire che Mary, malgrado sia solo Regina consorte, stia oscurando il marito. Ma Re Federico sembra non curarsi di ciò e anzi sfrutta l’influenza della moglie per crearsi un’immagine scintillante di sé. Così, è lui che accompagna la moglie agli eventi della Corona e sorride compiaciuto standole accanto. In questo hanno trovato l’accordo perfetto.

La stessa cosa è accaduta durante la cena che si è tenuta a Palazzo per celebrare i 25 anni della Camera di Commercio Americana. Durante la serata sono stati presentati anche i Business Awards 2024 di AmCham, ma è stata anche l’occasione per rafforzare i rapporti culturali e commerciali che esistono tra gli Stati Uniti e la Danimarca, perché l’associazione si occupa di agevolare l’economia e le aziende danesi negli USA.

Mary di Danimarca, abito di velluto sensuale e tacchi killer

Per ricevere i suoi ospiti, Mary di Danimarca ha scelto di indossare un abito lungo in velluto blu navy, asimmetrico che lasciava scoperta una spalla della Regina, e aderiva perfettamente alla sua silhouette. Il vestito da sera è dello stilista Jesper Høvring, particolarmente apprezzato da Sua Maestà, tanto che la sera prima ha indossato alla cena di Stato il top glitter dello steso brand, che ha sfoggiato in diverse occasioni cruciali della sua vita.

Per aggiungere un tocco grintoso e sexy al suo look, Mary ha indossato le décolleté in vernice nera con tacco killer di Gianvito Rossi, il brand di calzature italiano molto amato anche da Kate Middleton, che ha abbinato a una clutch in satin giallo di Yves Saint Laurent.

Niente tiara alla cena ma gioielli in oro giallo, dallo stile moderno. Rebekka Notkin firma il bracciale rigido e gli orecchi pendenti con motivo a conchiglia e brillanti incastonati. I capelli sono lasciati sciolti, acconciati in un semi raccolto con ciuffi ondulati che ricadono sul viso.

Mary di Danimarca, look audace come Letizia di Spagna

Quello di Mary di Danimarca è un outfit notevole, raffinato e sensuale allo stesso tempo. La Regina non aveva mai osato essere così rock. Se il suo stile da sempre ricorda quello di Kate Middleton, la mise a questa cena di gala ricorda più i look audaci di Letizia di Spagna.