Kate Middleton, Mary di Danimarca copia il suo segreto di look

Mary di Danimarca alla cerimonia del parlamento si presenta con un look in stile Kate Middleton ed è identica a lei

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, icona di stile, ispira Mary di Danimarca. Alla cerimonia di apertura del parlamento la Regina si presenta con un abito-cappotto celeste screziato e décolleté di Gianvito Rossi che sembrano rubati dal guardaroba della Principessa del Galles.

Kate Middleton, il potere del look

Kate Middleton è tornata al lavoro, anche se la sua ripresa è graduale. Infatti, per vederla a un evento pubblico dovremo aspettare almeno un mese. Intanto, il Palazzo ci ha deliziato con la lieta novella di un nuovo royal baby in arrivo, quello di Beatrice di York.

Ma la vera attesa è quella di ritrovare la Principessa del Galles e di lasciarci conquistare dai suoi look studiati nei minimi dettagli, non solo per apparire al meglio di sé, ma soprattutto per veicolare messaggi non verbali.

Il look è così uno strumento di comunicazione e questo è molto chiaro anche a Mary di Danimarca che da sempre condivide con Kate lo stesso stile. Infatti, gli outfit delle due donne sono stati spesso paragonati, perché molto simili nel gusto, persino nei dettagli e negli accessori.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca identica a Kate Middleton

È il caso del look che Mary ha sfoggiato alla cerimonia di apertura del parlamento danese. Sembrava di vedere Kate. La Principessa del Galles avrebbe potuto indossare ogni capo che componeva la mise della Regina, accessori compresi. Vediamolo nel dettaglio.

Fonte: IPA

Superate brillantemente le voci di tradimento che riguardavano suo marito Federico, Mary è arrivata al parlamento indossando un abito-cappotto celeste screziato, del brand Claes Iversen. Un tipico modello adorato da Kate che trova molto pratico perché lo può indossare senza soprabito. Questo gli permette di passare da ambienti esterni e interni senza prendere colpi di freddo o soffocare dal caldo, visto che non può togliere i capispalla in pubblico. Celebri sono quelli firmati da Alexander McQueen e Catherine Walker.

Mary di Danimarca con le stesse scarpe di Kate Middleton

Fonte: IPA

Mary abbina il suo abito a un cappello in stile Borsalino, unico dettaglio che si discosta dallo stile di Kate. Ma ai piedi troviamo le classiche décolleté in suede color cipria di Gianvito Rossi, il brand italiano preferito dalla Principessa del Galles che possiede molte sue scarpe in svariati colori. La Regina le indossa senza le collant color carne, sdoganate invece come capo di tendenza proprio da Lady Middleton. Infatti, il dress code della Corte britannica è molto rigido, almeno fino a quando era in vita Elisabetta II, e vieta alla Lady di mostrare le gambe nude.

Fonte: Getty Images

Completano il look di Mary una clutch in suede di Hugo Boss e guanti coordinati. Come gioielli la Regina ha indossato una collana con un ciondolo a forma di F, l’iniziale di suo marito Federico. Kate invece ha dei ciondoli con le iniziali dei suoi tre figli.