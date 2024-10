“Kate Middleton sta bene” e l’annuncio del nuovo royal baby l’ha resa felice

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Beatrice di York

Kate Middleton sta andando sempre meglio e l’annuncio della seconda gravidanza di Beatrice di York è stata salutata con gioia da lei e da tutta la Famiglia Reale.

Kate Middleton, la reazione alla gravidanza di Beatrice di York

Finalmente una buona notizia da Buckingham Palace. Infatti, Beatrice di York è incinta per la seconda volta, lei e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo figlio, la coppia ha infatti una figlia, Sienna di tre anni, e il figlio di lui Wolfie. Il sesso del bebè in arrivo non è stato rivelato, come d’altro canto avviene di solito per i royal baby in arrivo.

Questa notizia è stata salutata con gioia da Kate Middleton e dal resto della Famiglia Reale, soprattutto perché è arrivata in un anno molto difficile per la Corona britannica, a causa del cancro che ha colpito la Principessa del Galles e Re Carlo.

Così, proprio Sua Maestà ha voluto annunciare la gravidanza della nipote con un post condiviso sul profilo ufficiale del Palazzo, condividendo le sue felicitazioni. Nel messaggio del Re si legge: “Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”. Ciò significa che tutti i membri della Famiglia Reale sono stati avvisati della dolce attesa e stando a fonti vicine ai Principi del Galles, William e Kate sono molto felici per Beatrice ed Edoardo.

D’altro canto, è nota la passione di Lady Middleton per i neonati. Avrebbe tanto voluto avere un quarto figlio, malgrado le sue tre gravidanze siano state parecchio sofferte, ma William non se la sentiva di avere un altro bebè per casa, mentre la sua vita a Palazzo si è fatta più complicata.

Kate Middleton, come sta: le parole di Lady Windsor

In ogni caso, adesso la priorità per Kate è ristabilirsi e non ammalarsi più di cancro, come lei stessa ha dichiarato nel video in cui ha comunicato di aver terminato la chemioterapia preventiva.

La Principessa del Galles sta tornando progressivamente al lavoro, ha già partecipato a un paio di riunioni di lavoro al Castello di Windsor, si è mostrata alla messa domenicale di Balmoral, è uscita segretamente per andare a vedere un balletto. Ma per vederla ufficialmente in pubblico bisognerà attendere il prossimo novembre, al Remembrance Day, e poi a inizio dicembre dovrebbe partecipare al banchetto di Stato per il corpo diplomatico.

L’ultima testimonianza di chi l’ha vista di persona è di Lady Frederick Windsor che ha raccontato a proposito di Kate: “È meravigliosa. L’ultima volta che l’ho vista è stata a Wimbledon; è stato così emozionante vederla, bella come sempre. È stata incredibilmente coraggiosa e sta andando così bene”.

E mentre la Principessa del Galles ha iniziato il suo percorso di recupero e di ritorno alla vita normale, non dimentica le tensioni tra William e Harry. Stando alle ultime indiscrezioni sta facendo di tutto per riconciliare i due fratelli.