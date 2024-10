Mary di Danimarca conquista la Germania con il look del potere. Identico a quello di Kate Middleton

Mary di Danimarca arriva in Germania e si presenta con un look celeste di estrema eleganza ma pericolosamente identico a quello di Kate Middleton

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca è a Kiel con suo marito Federico per una visita di Stato in Germania di due giorni. Il primo look della Sovrana del suo tour parla della sua regalità. Sceglie infatti il celeste, simbolo per antonomasia del potere monarchico. Ed è pericolosamente identico allo stile di Kate Middleton.

Mary e Federico di Danimarca in viaggio di Stato

Mary di Danimarca non delude le attese in questa visita ufficiale e già il primo outfit ci svela la scelta accurata del suo guardaroba. Non è mai solo una questione di stile, ma ogni dettaglio delle sue mise è studiato per veicolare un messaggio.

Mary di Danimarca, il primo look è un’ostentazione di potere

Mary e Federico X sono stati ricevuti a Kiel dal Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e dalla First Lady Elke Büdenbender. La Regina si è presentata ai saluti di benvenuto indossando uno spolverino celeste, che ricorda i soprabiti di Jackie Kennedy, svasato e senza bottoni. Sotto ha sfoggiato una camicia a scialle dello stesso colore abbinata a una splendida gonna a trapezio, longuette, a quadretti celeste e beige. A segnare la vita una cintura stretta in pelle, color rosa carne che ha abbinato a una clutch e a delle décolleté dello stesso colore.

Vero tocco di classe è la fascia celeste, annodata dietro sulla nuca con un fiocco, che raccoglie i capelli, conferendo al look un tocco vintage, anche grazie agli orecchini a bottone in oro giallo.

Mary di Danimarca è di un’eleganza estrema, ha scelto colori tenui e raffinati, ma dall’alto valore simbolico. L’azzurro pastello non è per tutte e ha un’alta valenza regale. Lo indossava Elisabetta II, lo porta oggi Camilla e soprattutto lo indossa con grande raffinatezza Kate Middleton.

Mary di Danimarca come Kate Middleton, il look fotocopia

In effetti, ancora una volta l’outfit di Mary sembra ispirato al guardaroba della Principessa del Galles che nel 2022 alla messa di Pasqua si presentò con un soprabito celeste di Catherine Walker e un cappello a fascia celesti dallo stile molto simile a quelli della Regina danese.

Mary e Federico hanno una fitta agenda in questi due giorni. Dopo la cerimonia di benvenuto nel capoluogo dello Schleswig-Holstein, Kiel, il Re e la Regina sono impegnati in un colloquio ufficiale cui segue il pranzo.

In aggiornamento