Al Royal Ascot 2025 trionfa il giallo burro: i look a confronto

Da Carole Middleton a Harriet Sperling, passando per Beatrice di York: tutte pazze per il colore trendy del momento

Getty Images Il giallo burro è il colore del momento e ha trionfato anche al Royal Ascot 2025

Dopo aver conquistato passerelle, vetrine e feed di Instagram, il giallo burro ha trionfato anche al Royal Ascot 2025. Non solo una semplice gara tra cavalli purosangue ma un appuntamento mondano irrinunciabile per la royal family e l’high society inglese. E il butter yellow si è rivelato vincente.

Un giallo chiaro, morbido e caldo, che simboleggia la gioia di vivere, l’ottimismo e la leggerezza. Ispirata alla natura primaverile, questa tonalità ha saputo regalare un tocco moderno e delicato ad ogni tipo di outfit. I membri della royal family erano smaglianti con questo colore così come alcune delle influencer più apprezzate del Regno Unito.

Royal Ascot 2025, l’abito giallo burro di Carole Middeton

Mentre Kate Middleton ha preferito rinunciare all’ultimo al Royal Ascot per recuperare le forze dopo gli eventi dell’ultimo mese, sua madre Carole è stata come sempre una delle più eleganti della festa del Berkshire. Ha sfoggiato una creazione in pizzo giallo burro di ME+EM, uno dei brand più amati dalla royal family.

L’abito midi estivo era ricoperto di pizzo floreale, con un ritaglio triangolare lungo la scollatura e una gonna a due strati sul fondo. La consuocera di Re Carlo ha abbinato il modello a maniche lunghe ad un cappello da sole in un delicato rosa cipria, coordinato all’abito grazie alle applicazioni floreali ricamate sulla tesa.

Per completare il look, ha indossato un paio di décolleté bianco opaco e una pochette pieghevole dello stesso colore. Radiosa e alla moda, con il colore dell’anno.

L’eleganza di Harriet Sperling, la nuora di Anna

Anche Harriet Sperling, la nuova fidanzata di Peter Phillips, il figlio della Principessa Anna, non ha saputo resistere al fascino del better yellow. L’infermiera pediatrica ha scelto un modello di Beulah London con copricapo abbinato di Nicola de Selincourt. Scarpe beige col tacco di Emmy London e una graziosa pochette di Anya Hindmarch completavano il suo look alla perfezione. Una lady chic e molto innamorata.

Il giallo e blu di Beatrice di York al Royal Ascot 2025

Giallo sì ma in una tonalità più accesa per Beatrice di York al Royal Ascot 2025. Nel terzo giorno della manifestazione, la trentaseienne si è presentata in tutto il suo splendore con uno degli outfit più accattivanti della giornata.

Accanto al marito Edoardo Mapelli Mozzi, la Principessa ha sfoggiato un abito midi giallo di Monique Lhullier, caratterizzato da una scollatura gioiello e una magnifica stampa astratta.

Il motivo floreale blu e bianco, che correva solo lungo la parte anteriore del vestito, aveva un colore più tenue rispetto al giallo acceso della base del vestito. Presentava poi una classica silhouette a trapezio e una cintura in vita, accentuando la sua figura con un look tipicamente Ascot, ma con un leggero tocco moderno.

Come accessori, Beatrice ha indossato un copricapo bianco e una pochette in pelle dello stesso colore, entrambi in sottile coordinato con lo spettacolare motivo del suo abito.

La sontuosità di Lydia Millen al Royal Ascot 2025

Lydia Millen non fa parte della royal family ma si è conquistata un posto di rilievo ad Ascot 2025 grazie alla sua posizione di influencer e travel blogger. Tanto che questo non è il primo evento reale a cui partecipa, anzi. E da brava esperta di tendenze, la 38enne ha saputo incantare tutti con il suo abito su misura disegnato in collaborazione con Sassi Holford.

La lucentezza satinata del tessuto regalava un incredibile effetto sontuoso e il look era completato da un cappello a tesa larga di Vivienne Sheriff, scarpe personalizzate di Emmy London e una borsa vintage Mulberry. Davvero di classe.

Il gioco di contrasti di Georgia Toffolo

Così stretto ed aderente da non riuscire quasi a respirare, come ammesso dalla diretta interessata sui social. Nonostante tutto la star televisiva inglese Georgia Toffolo era pressocché perfetta con il suo abito butter yellow al Royal Ascot 2025.

L’abito attillato metteva in risalto la sua figura ed era caratterizzato da un collo alto drappeggiato e il fascinator di piume rosso è stato sicuramente il contrasto perfetto, la perfetta ciliegina sulla torta. Plus la borsa Fendi: che incanto!

Perché scegliere il giallo burro e a chi sta bene

Il giallo burro è una tonalità che indubbiamente combina eleganza e freschezza. È sobrio ma allo stesso tempo ideale per look sofisticati, ma mai banali. È il colore della dolcezza e della positività, perfetto per le donne che amano distinguersi con discrezione.

Il giallo è fresco e dona un tocco di vivacità a toni neutri di base come il marrone, il blu navy e il grigio. Dona energia se abbinato a colori pastello come il rosa tenue e l’azzurro chiaro.

In armocromia, il butter yellow si rivela particolarmente adatto alle palette Spring e Autumn. Le tonalità calde e luminose delle donne primavera vengono esaltate dal tocco delicato del giallo burro, mentre le ragazze d’autunno, con la loro profondità e calore, possono giocare con questo colore per illuminare il proprio incarnato. Per le Summer o le Winter meglio indossare questa totalità strategicamente, magari puntando sugli accessori.