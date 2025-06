Beatrice di York al Royal Ascot 2025 con l’abito giallo a fiorelloni

Al Royal Ascot 2025 Beatrice di York punta sul giallo acceso e grandi fiori blu: un look elegante e luminoso, in linea con il rigore dell’evento

IPA Beatrice di York

Il Royal Ascot 2025 ha offerto anche quest’anno spettacolo non solo in pista, ma anche sulle tribune dedicate alla moda. Tra i look più attesi c’era quello di Beatrice di York, apparsa con un outfit dal forte impatto cromatico. La Principessa ha infatti indossato un audace abito midi giallo acceso decorato da maxi fiori blu.

L’outfit di Beatrice di York incarna una visione personale dello stile da evento ufficiale: fedele al dress code ma con una scelta di colori decisa. Nessun eccesso, ma nemmeno eccessiva timidezza. Il risultato è un look composto, luminoso, forse poco sorprendente ma pienamente adatto all’occasione.

L’abito floreale giallo e blu di Beatrice di York, il look scelto per l’evento

Beatrice di York ha scelto un abito al ginocchio in tessuto leggero, di linea A, con cintura sottile in vita che ne evidenzia la silhouette.

Lo sfondo è un giallo brillante quasi “senape chiaro”, illuminato da un grande motivo floreale astratto nella tonalità del blu e bianco, che percorre diagonalmente un lato del busto e scende fino alla gonna.

Il contrasto cromatico giallo-blu è audace: solare ma anche piuttosto netto. Forse un po’ troppo. Dal punto di vista delle proporzioni, il fiore gigante sbilancia leggermente la composizione dell’abito, lasciando l’altro lato più semplice. La linea anni ’50 funziona, ma l’effetto complessivo è più grafico che romantico.

IPA

C’è da fare però un appunto: la palette cromatica scelta da Beatrice è ben inserita nelle tendenze Primavera/Estate 2025. Il giallo vitaminico e il blu intenso sono tra i colori più presenti sulle passerelle, spesso proposti in abbinamento proprio per creare contrasto. I maxi fiori decorativi sono un altro segnale chiaro dell’allineamento con la stagione. L’insieme è studiato, coerente e pienamente adatto al contesto. Un look forse non sorprendente, ma sicuramente in sintonia con lo spirito british del Royal Ascot.

Accessori bianchi per il look Royal

Il look è completato da una clutch chiara e décolleté bianche a punta, scelte che smorzano l’intensità dell’abito. Il risultato è bilanciato e resta piuttosto classico. Nessuna sorpresa dagli accessori discreti, in linea con il rigore dell’evento. La scelta punta su un’eleganza contenuta, senza cedimenti a tocchi eccentrici o fuori tema.

La cintura tono su tono segue la stessa logica: corretta ma non protagonista. L’insieme funziona proprio per questa compostezza, anche se resta lontano da ogni idea di sperimentazione.

Il cappellino bianco con veletta: tradizione rispettata

Il fascinator inclinato in raso bianco con veletta e applicazioni floreali è una scelta sicura, molto in linea con l’etichetta dell’evento. Il dettaglio della veletta, però, copre parzialmente il viso e toglie freschezza al look. Beatrice opta spesso per copricapi classici, ma in questo caso un cappello a tesa larga o con un colore a contrasto avrebbe ravvivato l’ensemble.