Cosa regalare ai testimoni di nozze

I testimoni sono tra le figure più importanti di ogni matrimonio. Oltre a presenziare al rito, sono un vero e proprio punto di riferimento per gli sposi: in molti casi, infatti, sono loro a dover organizzare addii al celibato e nubilato, e svolgono un ruolo chiave anche nell’ideazione del sì.

Ecco perché, per ringraziarli della loro vicinanza e del supporto, gli sposi sono tenuti a fare loro un regalo. Un dono, simbolo della gratitudine dei festeggiati, che sarà anche un ricordo del giorno dei fiori d’arancio, e che quindi va scelto con estrema attenzione. Ma cosa si può regalare ad un testimone di nozze? Ecco qualche idea per tutti i gusti (e budget).

Come trovare il regalo perfetto per i testimoni di nozze.

Per scegliere il regalo perfetto per il vostro testimone di nozze, ci sono ovviamente dei parametri da considerare: affinché il regalo sia apprezzato, infatti, non basta sceglierlo in base al proprio gusto.

Il carattere del testimone

Innanzitutto, per scegliere un regalo bisogna considerare a chi lo si vuole fare. Per non sbagliare, riflettete su gusti, desideri ed interessi del vostro testimone: in questo modo, sarete sicuri di selezionare un regalo che apprezzerà. Un bevitore di vino sarà ben lieto di ricevere una bottiglia personalizzata, mentre un lettore potrebbe preferire una carta regalo per una libreria, ad esempio.

Il valore del presente

È importante che ogni testimone riceva un regalo di valore equivalente. Sarebbe inappropriato donare ad uno di loro un meraviglioso viaggio e all’altro una semplice tazza personalizzata. Stabilite quindi un budget di riferimento, e dividete equamente la somma in base al numero dei testimoni.

Dove trovare idee regalo per i testimoni

Scegliere un regalo in un’occasione così importante non è mai semplice, ma prima di puntare su una soluzione piuttosto che su un’altra, potete consultare i principali siti di shopping online, specializzati o generalisti che siano, alla ricerca di idee e consigli.

Idee regalo per i testimoni

Dopo aver preso in considerazione i parametri necessari alla selezione del regalo perfetto, si possono identificare alcune opzioni per far felice il proprio testimone. Le possibilità sono molteplici, e pensate per tutti i gusti e tutte le tasche.

La scatola regalo

Chi non apprezzerebbe una scatola regalo personalizzata in base ai propri gusti? Pensate ad una soluzione di questo tipo se i testimoni sono vostri amici di lunga data e non hanno praticamente segreti per voi. Raccogliete i prodotti che ciascuno apprezza maggiormente: cosmetici, bottiglie di vino, gioielli o card e posizionateli in una scatola di legno, metallo o tessuto. Allegate un bel bigliettino e il gioco è fatto!

I gioielli

Senza tempo ed eleganti, i gioielli sono sempre un’ottima idea per coccolare testimoni e damigelle. Ad esempio, regalare una collana o degli orecchini è una scelta perfetta, meglio ancora se incisa e personalizzata con un pensiero o la data del sì. Anche gli uomini possono ricevere gioielli: un orologio o un braccialetto in oro saranno assolutamente perfetti.

Il regalo benessere

Organizzare un matrimonio può essere stressante. Perché non offrire un momento di relax ai testimoni? Una sessione di sauna, un massaggio californiano, una giornata alla spa o un weekend in un centro benessere rappresentano un’ottima pausa rigenerante dopo il grande giorno. Potete scegliere una box regalo, prenotare una seduta presso una spa rinomata o regalare una gift card, lasciando a loro la scelta del trattamento preferito.

In alternativa potete anche creare la vostra box benessere. Selezionate i prodotti che preferite (cosmetici, oli essenziali rilassant) e sistemateli in una pochette personalizzata o in una scatola in legno incisa.

Il regalo fashion

Anche gli accessori di alta moda sono sempre regali graditi. Per gli uomini potete puntare su capi come cravatte o gemelli griffati, ma anche orologi. Aggiungete un astuccio portagioie e il regalo è completo. Se le testimoni sono donne, gradiranno senza alcun dubbio borse o scarpe firmate, ma anche accessori di altro tipo come occhiali da sole o cinture artigianali.

Il regalo ricordo

Volete offrire un souvenir della celebrazione? Scegliete un regalo personalizzabile. Si va dai piccoli gadget, come candele profumate con le date incise o le tazze su misura, a presenti di spessore. In particolare, potreste puntare su ricordi fotografici: un album di qualità oppure una cornice pregiata con una foto di gruppo del matrimonio saranno senz’altro apprezzati.

Il regalo gourmet

Gli amanti dei sapori dolci e salati saranno felici di “scartare” un regalo gourmet. Potete scegliere ceste gastronomiche già pronte che propongono una selezione di specialità dolci e salate e locali, da comporre in base ai gusti dei testimoni. Questa soluzione si potrebbe rivelare particolarmente adatta se avete organizzato il sì in una fattoria con un’azienda agricola annessa: in questo modo, sarete certi di portare sulle tavole dei vostri amici prodotti di qualità e a km zero.

Volete puntare sull’originalità? Offrite una box esperienziale da utilizzare quando desiderano: un pasto per due, una cena in un ristorante stellato a loro scelta non deluderanno di certo.

La gift card

Trovare un regalo che piaccia a tutti può essere una vera sfida. Tra amici d’infanzia, compagni di università e colleghi di lavoro, i testimoni potrebbero avere interessi molto diversi l’uno dall’altro. Per questo motivo, scegliere una gift card può rivelarsi una scelta saggia: potete selezionare un brand adatto a ciascuno, in base ai gusti e alle preferenze personali.

Quando si consegna il regalo ai testimoni di nozze

Non esiste un momento della cerimonia preciso in cui recapitare il regalo ai testimoni di nozze: sono gli sposi a scegliere quello più adatto in base al programma della giornata. Se avete previsto un piccolo discorso di ringraziamento durante il ricevimento, sentitevi liberi di consegnare i regali dopo la simpatica orazione.

Se il dono è di piccole dimensioni, potete anche posizionarlo sul tavolo del banchetto: lasciatelo al posto del testimone, accanto al segnaposto. In questo modo, avrà la sorpresa di scoprirlo una volta seduto. Il regalo può anche essere consegnato in un secondo momento, quando l’emozione del grande giorno si è attenuata: durante un incontro successivo, il brunch del giorno dopo o insieme ai biglietti di ringraziamento.