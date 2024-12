Fonte: 123RF I braccialetti delle damigelle

Se da un lato è vero che i matrimoni sono la celebrazione dell’amore di una coppia, dall’altro è innegabile il ruolo centrale che anche amici e parenti sono chiamati a rivestire in essi. Decisi a ringraziare quanti li hanno supportati sin dall’inizio, gli sposi scelgono le persone più care per ricoprire incarichi importanti durante il sì, come quello che spetta alle damigelle.

Proprio a proposito delle proprie bridesmaids, molte spose scelgono di non attenersi alle tradizioni, giocando con i loro look. In particolare, il mazzo di fiori è sempre più spesso sostituito con altri tipi di accessori, decisamente più originali e vivaci. Siete alla ricerca di idee alternative al bouquet delle damigelle? Ecco qualche idea che potrebbe fare al vostro caso.

Il tradizionale bouquet delle damigelle

Le damigelle sono tradizionalmente scelte dalla sposa tra le sue migliori amiche. In numero variabile, le fanciulle prendono parte al corteo nuziale, sfoggiando abiti simili e portando con sé un piccolo bouquet di fiori. Sia per il look che per la composizione floreale, in molti casi si sceglie la via della sobrità: i colori più gettonati sono quelli pastello, in netto contrasto con il bianco della sposa, mentre la composizione floreale è tendenzialmente di piccole dimensioni e si ispira al bouquet della festeggiata.

In alcuni casi, tuttavia, le damigelle potrebbero scegliere fiori differenti e più modesti, come margherite, piccole rose o Gypsophila Paniculata.

Idee alternative al bouquet per le damigelle

In ogni matrimonio che si rispetti, la sposa può scegliere di adattare aspetti e dettagli della cerimonia alle sue esigenze e al suo gusto personale. Questo discorso si applica anche alle damigelle, per le quali potrebbe prevedere accessori diversi dal tradizionale bouquet. Confrontandosi con le sue amiche, infatti, la futura moglie potrebbe optare per soluzioni più originali e in linea con il tema della sua cerimonia, assicurandosi anche che le bridesmaids siano il più possibile a proprio agio con il look per loro previsto.

Le opzioni possono includere sia composizioni floreali di altro tipo, come corsage e coroncine, che accessori totalmente differenti. Ecco le più diffuse.

Ombrellini da passeggio

Se avete organizzato un matrimonio in estate e in uno spazio aperto, potrebbe essere un’ottima idea impreziosire i look delle damigelle con dei raffinati ombrellini. Questa alternativa è perfetta se avete organizzato delle nozze ispirate a Bridgerton o comunque dal sapore vintage e principesco.

Cestini con fiori

Invece che in un classico bouquet, le damigelle potrebbero trasportare i loro fiori all’interno di un suggestivo cestino. Un’idea perfetta per regalare un tocco rustico e bucolico al vostro corteo nuziale, che sta già raccogliendo moltissimi consensi in diverse parti del mondo.

Occhiali da sole

Siete alla ricerca di un particolare che possa accomunare tutte le vostre damigelle e allo stesso tempo renderne più vivace il look? Chiedete loro di indossare un paio di occhiali da sole da scuri. Una mossa decisamente poco adatta ai matrimoni tradizionali, ma che potrebbe rendere onore alle cerimonie più ironiche e “cool”. Soprattutto se previste nei mesi estivi o ispirate al glamour di Hollywood.

Coroncine floreali

Sostituire i tradizionali bouquet con delle piccole coroncine floreali può essere una buona soluzione per le spose più romantiche, o per quante abbiano organizzato dei fiori d’arancio in stile rustico e bucolico. Potete puntare su della semplice nebbiolina per le damigelle più minimal, oppure roselline e bacche dorate se cercate qualcosa di più impegnativo e sofisticato.

Piume

Avete organizzato un matrimonio ispirato alle atmosfere dei Ruggenti anni ’20? Sbarazzatevi dei classici mazzi di fiori, e sostituiteli con delle frizzanti piume. Oltre a rendere omaggio al tema delle vostre nozze, sono anche considerate un simbolo di buon auspicio, e possono essere scelte in colori differenti in base al look delle damigelle.

Piante verdi

Apprezzate l’idea di un bouquet ma non siete delle fan dei fiori? Una composizione con piante verdi potrebbe risolvere tutti i vostri problemi. Accordatevi con il vostro fiorista per assemblare bellissime piante di questo tipo, come eucalipto, ramoscelli d’ulivo o felci.

Un libro tra le mani

Ogni cerimonia matrimoniale deve rispecchiare, in qualche misura, le passioni dei due festeggiati. Se siete degli avidi lettori e volete regalare un ruolo centrale alla letteratura nel vostro sì, potreste impreziosire il look delle damigelle con un buon libro. Dirigendosi verso l’altare, infatti, ciascuna di esse potrebbe portare tra le mani uno dei vostri volumi preferiti.

Fiori su stelo

Ripensate il tradizionale bouquet in versione più minimal puntando su un unico fiore a stelo lungo. Tra le opzioni ci sono calle, rose, peronella, bocche di leone e lupino.

Corsage

Molto apprezzato dalle spose più raffinate, il corsage è un braccialetto floreale perfetto per i matrimoni. Per realizzarlo si prediligono fiori di piccole dimensioni, che possono essere sia freschi che secchi. Anche in questo caso, scegliete delle tipologie che si sposino il più possibile con l’estetica del vostro sì.

Hoop bouquet

Questo particolare accessorio è composto da un anello di metallo o di rami di legno, decorato con fiori e foglie. A differenza dei bouquet tradizionali, non va portato ma “indossato”: si può tenere tra le mani oppure sul gomito, come se fosse una vera e propria borsetta. L’hoop bouquet può essere realizzato con moltissimi tipi di fiori, sempre tenendo in considerazione lo stile della vostra cerimonia.

Fiori secchi

In caso di allergie, nulla vi impedisce di sostituire i fiori freschi con dei fiori secchi. Le composizioni realizzate con questa tipologia di piante non hanno nulla da invidiare a quelle tradizionali, di cui conservano i colori e lo stile. Sceglieteli se volete regalare un tocco più sofisticato e decadente al vostro sì.

Puntate sulla seta

I fiori di seta sono la soluzione perfetta se non volete distaccarvi troppo dalla tradizione. Se visivamente non hanno nulla da invidiare ai fiori freschi, sono decisamente meno costosi, e vi permetteranno di risparmiare cifre molto importanti se avete pensato ad un matrimonio minimal o low budget.

Spilla o fermaglio floreale

Infine, non sottovalutate la praticità di una spilla o di un fermaglio floreale per impreziosire il look delle vostre damigelle. Un particolare di questo tipo renderà ancora più prezioso e romantico l’outfit delle vostre amiche, che potranno allo stesso tempo muoversi con maggior praticità, non avendo alcun mazzo di fiori tra le mani.