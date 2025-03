Bouquet a borsetta, cos’è e perché sceglierlo

Fonte: 123RF Un bouquet a borsetta

I trend nuziali sono in continua evoluzione, e non risparmiano nessun aspetto della cerimonia, inclusi i fiori. Finora molte spose avevano fatto ricadere la propria scelta su dei classici bouquet da tenere in mano attraversando la navata, ma dalla prossima primavera lo scenario sembra destinato a cambiare.

Secondo gli esperti, infatti, a scalzare le soluzioni più tradizionali saranno i bouquet a borsetta. Ma come si distinguono queste composizioni floreali rispetto a quelle classiche? E per chi sono maggiormente consigliate? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Cos’è il bouquet a borsetta

Il bouquet a borsetta (in inglese bouquet purse) prevede che i fiori non siano direttamente tenuti tra le mani dalla sposa, ma che siano posizionati all’interno di una borsetta o in un contenitore simile, come un cestino o un sacchetto.

Nel caso in cui si opti per questa soluzione, ovviamente, sarà necessario scegliere un accessorio che si abbini all’estetica e al tema della cerimonia. Ad esempio, nel caso di un matrimonio in stile cottagecore si può optare per un cestino di vimini per contenere i fiori, mentre se si desidera un tocco retrò si può propendere per una borsa vintage. Qualunque sia la vostra scelta, è comunque importante che la borsa valorizzi il bouquet floreale senza tuttavia sovrastare il look della sposa.

Secondo gli esperti, il bouquet a borsetta è destinato a crescere di popolarità nei mesi della primavera e dell’estate del 2025: complici la maggior varietà di fiori a disposizione, le spose si sentiranno più propense a sperimentare non solo in fatto di abiti, ma anche con gli accessori. Se state organizzando una cerimonia tra marzo ed agosto, quindi, non sottovalutate questa opzione per rendere ancora più unico ed originale il vostro sì.

Vantaggi e svantaggi di un bouquet a borsetta

Per le coppie che vogliono unire elementi tradizionali e dettagli contemporanei nella loro cerimonia, i bouquet a borsetta sono la soluzione perfetta. Queste composizioni rispettano l’usanza di portare con sé dei fiori lungo la navata, ma con un tocco originale e personalizzato che strizza l’occhio all’alta moda. D’altro canto, i vantaggi che accompagnano la scelta di questo particolare accessorio sono molteplici, ma non potrebbe mancare anche qualche risvolto negativo.

I vantaggi

Tra i principali vantaggi dei bouquet a borsetta, c’è la loro praticità. Questi fiori sono facili da portare: tenere in mano un bouquet può risultare scomodo, dato che non è qualcosa che si fa tutti i giorni. Una borsetta, invece, è un accessorio più familiare e naturale da impugnare.

Inoltre le borsette bouquet sono un chiaro dettaglio di stile, ed un modo per aggiungere un tocco sorprendente e distintivo al proprio look. Se si desidera incorporare elementi speciali tra i fiori, come una foto o una spilla, questa soluzione può facilitare questa personalizzazione. La borsa stessa potrebbe essere un regalo speciale, un cimelio di famiglia tramandato da una persona cara, o persino simboleggiare un familiare importante.

Infine, se un bouquet tradizionale ha una durata limitata, un bouquet a borsetta può essere riutilizzato anche dopo il matrimonio. Se avete scelto questa soluzione anche per le damigelle, ad esempio, potranno riutilizzarla nelle settimane (e persino negli anni) successive, magari come borsa da spiaggia o come accessorio elegante per una serata speciale.

Gli svantaggi

Sebbene la scelta di un bouquet a borsetta possa donare un tocco unico e moderno alla vostra cerimonia, potrebbe non essere adatta a tutte le spose. Il primo problema potrebbe riguardare il budget: con una composizione tradizionale i costi includeranno i fiori, il nastro che li tiene insieme e il lavoro del fiorista. Tuttavia, posizionando i fiori in una borsa, si dovrà considerare anche il costo del contenitore. Sebbene non sia necessario investire una somma elevata, il prezzo potrebbe aumentare nel caso di borse particolarmente originali o vintage.

Inoltre potrebbe rivelarsi difficile abbinare le borsette al proprio look o a quello delle damigelle. Per garantire un effetto coerente, condividete in anticipo con il vostro fiorista i modelli degli abiti delle bridesmaids, in modo che possa consigliarvi i fiori più adatti.

Idee di bouquet a borsetta per diversi tipi di matrimonio

Come già anticipato, nella scelta di un bouquet a borsetta non si può non tenere in considerazione il tema della cerimonia: proprio come la wedding stationery e le decorazioni, anche i fiori vanno abbinati alla palette cromatica e all’atmosfera delle nozze.

Se avete organizzato un matrimonio cottagecore, ad esempio, lasciatevi ispirare dai colori del giardino domestico: scegliete cestini di vimini e riempiteli di fiori, meglio se rose da giardino, margherite e menta. Le borsette-cestino sono molto consigliate anche per un matrimonio celebrato in estate, sposandosi perfettamente con ranuncoli, rose, camomilla, lisianthus giallo e garofani. Questo tipo di bouquet, colorato e scenografico, si può inoltre tramutare facilmente in uno splendido centrotavola dopo il rito.

Siete appassionate di moda? Puntate su una borsa griffata, e rendetela protagonista del vostro sì. Cercate tuttavia di scegliere fiori che aggiungano texture e movimento, integrandosi con la struttura dell’accessorio: le orchidee cascanti donano un tocco di fluidità, mentre le felci e delle foglie verdi cadenti aggiungeranno un aspetto scultoreo. L’obiettivo finale, ad ogni modo, è quello di trovare un equilibrio, in modo che i fiori non sovrastino la borsetta ma si fondano armoniosamente con essa.

Anche i manici di perle sono un particolare molto amato dalle spose: oltre ad essere eleganti e sofisticate, queste gemme si sposano benissimo con l’abito nuziale, e potrebbero anche sostituirsi ad eventuali gioielli. Se invece avete organizzato una cerimonia più opulenta e lussuosa, potete scegliere dei manici dorati. Attenzione, anche in questo caso, a selezionare dei fiori che si sposino bene con questi particolari: nel primo caso, delle rose bianche o rosse si combineranno benissimo con il candore delle perle, mentre nel secondo caso orchidee o tulipani creeranno uno splendido gioco di contrasti.

Se infine avete pensato ad un ricevimento più semplice e minimal, potete puntare su soluzioni low profile come delle tote bag o dei sacchetti in tela. In questo caso, abbinate dei fiori a stelo lungo come calle, gladioli, iris o, nel caso di matrimoni estivi, dei coloratissimi girasoli.