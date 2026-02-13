Flower girl, idee e consigli per i cestini

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Flower girl

Le flower girl sono sicuramente tra le protagoniste più ammirate di ogni matrimonio. Le componenti più piccole del corteo nuziale hanno il compito di precedere la sposa nella navata della Chiesa, cospargendo petali sul pavimento al suo ingresso.

Il problema che molte spose si pongono, ad ogni modo, è come completare l’otfit delle flower girl: se per quanto riguarda gli abiti è sufficiente essere coerenti con il look delle damigelle, qualche problema potrebbe invece sorgere per il cestino che dovrebbe accompagnarle. Nessun timore: le opzioni sono davvero tantissime.

Chi è la flower girl

La flower girl è una damigella di giovanissima età (tra i 5 e gli 8 anni) che anticipa l’ingresso della sposa e del corteo nuziale. Solitamente porta con sé un cestino con dei boccioli, ma le cerimonie più moderne includono mini bouquet, bacchette floreali, cartelli o persino bolle di sapone.

All’interno di una cerimonia nuziale, ciascuna sposa può scegliere di rivolgersi ad una o più flower girl. Nei matrimoni più grandi, infatti, non è raro vedere gruppi di almeno 5 o 6 bambine. In alcuni casi, infine, si possono accompagnare ad un paggetto: i due bambini possono camminare insieme lungo la navata anche se non hanno la stessa età né sono parenti. L’importante è che abbiano entrambi un ruolo speciale nella vita degli sposi e che risultano coordinati.

Come scegliere il cestino della flower girl

Il compito delle flower girl è quello di cospargere di petali la navata attraversata dalla sposa. Nella maggior parte dei casi, queste piccole damigelle aprono il corteo nuziale insieme al paggetto, e sono accompagnate da un piccolo cestino in cui posizionano i fiori.

Proprio la scelta del cestino potrebbe rappresentare per le spose più perfezioniste un vero e proprio dilemma: se nello scegliere l’abito il parametro principale è che vi sia una certa coerenza rispetto agli outfit delle damigelle adulte, per quanto riguarda gli accessori non esistono invece dei metri di paragone. Come si fa quindi a selezionare quelli più adatti?

È fondamentale che il cestino scelto si adatti all’outfit della flower girl. Nel caso di un abito da principessina, sarà ovviamente più indicato un accessorio dallo stile romantico e formale, e non un contenitore rustico o boho chic.

Anche la coerenza cromatica è importante: se la flower girl sfoggia un abito in tinte pastello, il cestino non potrà essere realizzato con tinte sgargianti o metalliche. Se non è possibile un effetto monocromatico, con dress e accessori dello stesso colore, assicuratevi almeno che le tinte scelte si sposino bene: per evitare brutte sorprese, colori neutri e sobri per il cestino potrebbero rappresentare la soluzione ideale.

L’ultimo elemento da tenere in considerazione è chiaramente il tema della cerimonia: tutti i dettagli devono allinearsi, così che il risultato finale sia omogeneo e d’impatto. Per un matrimonio in stile fairytale, la flower girl potrà ad esempio affidarsi ad un cestino d’ispirazione fiabesca, mentre per un evento rustic chic un contenitore in vimini sarà sicuramente più adeguato.

Idee per i cestini delle flower girl

Se siete alle prese con la ricerca del cestino per la vostra flower girl, potete passare al vaglio diverse opzioni.

Cestino classico e romantico

Se avete organizzato una cerimonia tradizionale, gli esperti consigliano di puntare su cestini evergreen realizzati in pizzo, tessuto di seta e incorniciati da fiocchi o nastrini in raso. I colori più adatti? Un classico bianco o rosa tenue.

Cestino boho

Se il vostro matrimonio si svolgerà in un agriturismo oppure tra le foglie di un vigneto, potete scegliere per la vostra flower girl un cestino in paglia o legno, decorandolo con juta, pampas o spago.

Cestino industrial chic

Lo stile industrial chic è tra i più gettonati del momento, e può essere scelto anche per il cestino della flower girl. Se avete organizzato il vostro sì in un capannone dimesso o in un’ex ferrovia, potete scegliere per un cestino realizzato con fili metallici intrecciati.

Cestino green

Anche le nozze all’insegna della sostenibilità ambientale sono sicuramente un must del 2026: in questo caso, è necessario che ogni singolo dettaglio del sì si allineai con la filosofia dell’evento. Per questo motivo, potete scegliere dei recipienti realizzati con materiali bio-degradabili.

Cestino prezioso

Le perle sono state indicate da moltissimi esperti come un elemento irrinunciabile delle nozze del futuro, anche in virtù della loro versatilità. Queste preziose gemme possono infatti rivestire quasi tutti i dettagli di una cerimonia, incluso il cestino delle damigelle: se siete alla ricerca di un effetto “lussuoso” e ricercato, potete valutare la possibilità di posizionarle proprio sulla superficie di un tessuto lucido. Anche strass e lacci decorativi possono regalare un effetto simile.

Cestino da mare

Matrimonio in riva al mare? Non c’è nulla più a tema di un secchiello da spiaggia! Potete sceglierlo in versione colorata, se non avete pensato ad una cerimonia particolarmente ricercata, oppure realizzarne una versione leggermente “rivisitata”, così che risulti maggiormente in linea con la vostra estetica di nozze.

Cestino-borsa

Il cestino borsa è una variante più originale del classico recipiente in vimini: si tratta infatti di un sacchetto in tessuto con manico, pensato per contenere petali o piccoli fiori. I materiali con cui può essere realizzato sono molteplici: tessuto, raso, lino, velluto e organza, a cui aggiungere anche eventuali nastri e decorazioni.

Alternative al cestino per la flower girl

Non tutte le spose potrebbero scegliere per la propria flower girl un tradizionale cestino: in alcuni casi, infatti, il lancio dei petali potrebbe essere sostituito da attività più ironiche e giocose.

Se non volete rinunciare all’elemento floreale, potete limitarvi ad assegnare alla piccola damigella un semplice bouquet, magari coordinandolo proprio a quello della sposa. Anche il classico hoop, un cerchietto decorato con fiori da tenere tra le mani, è una valida opzione se la location da voi scelta vieta di cospargere petali sul pavimento.

Siete alla ricerca di qualcosa che sorprenda e coinvolga i vostri ospiti? Sempre più spose scelgono per le proprie damigelle delle bolle di sapone: le sfere d’aria, con i loro riflessi iridescenti, possono sicuramente regalare un tocco molto suggestivo anche all’atmosfera sacra del rito nuziale.

Un piccolo cartello, meglio se inserito in una cornice di legno, può rappresentare un’ulteriore soluzione nel caso di fiori d’arancio meno formali: “Arriva la sposa” oppure “Fate largo” sono alcuni tra i messaggi più gettonati. Infine, se il rito nuziale è previsto nelle ore serali, la flower girl potrebbe recare tra le mani una candela oppure una piccola lanterna decorata con fiori e lucine LED. Come si suol dire, unire l’utile al dilettevole.