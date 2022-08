Federica Pellegrini, l’abito per il party di nozze è una tuta bianco candido

Fonte: IPA Tutto sulle nozze di Federica Pellegrini: abiti, curiosità, invitati vip, cerimonia, party

Il primo, meraviglioso abito, non è bastato. Com’è ormai d’abitudine, anche Federica Pellegrini ha preferito riporre il vestito indossato per la cerimonia per mettersi più comoda per affrontare il party di nozze. E, ancora una volta, ha sorpreso per il capo scelto per la festa di matrimonio. Il colore è ancora bianco, su disegno di Nicole Milano, ma si tratta di una tuta con una scollatura che valorizza la sua meravigliosa forma fisica.

Federica Pellegrini, il cambio d’abito per il party

L’abito bianco in mikado di seta con scollo Bardot, disegnato per mettere in evidenza le sue belle spalle da nuotatrice – ha lasciato così spazio a una tuta in crepe, con scollatura a V – profondissima – e gamba morbida, perfetta per il relax della festa alla quale hanno partecipato gli attesi 160 invitati. Tra loro, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Lodovica Comello – conduttrice di Italia’s Got Talent – e Iginio Massari, che ha realizzato la bellissima e mastodontica wedding cake con il quale hanno chiuso la festa di matrimonio.

Curiosa la scelta di affidarsi a Nicole, dopo che in molti avevano presupposto che l’abito di nozze sarebbe stato realizzato da Giorgio Armani, che spesso ha vestito e valorizzato il fisico statuario della Divina. Nessuna sorpresa, invece, per i gioielli. La coppia ha infatti optato per le raffinate creazioni di Damiani, sia per le fedi che per i (pochi) monili indossati dalla sposa.

Il vezzo del cambio d’abito è stato anche ad appannaggio dello sposo, che per la cerimonia ha indossato una giacca blu con scollo a scialle in satin e fiore bianco di Carlo Pignatelli, mentre per il party si è presentato in Tuxedo bianca in twill e lana.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il Sì a Venezia

Una cerimonia da sogno, celebrata da don Antonio Genovese, e un party a lume di candela all’Isola delle Rose. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati marito e moglie a Venezia, il 27 agosto, alla presenza di amici e parenti che hanno applaudito al loro primo bacio fuori dalla chiesa. Ogni dettagli è stato curato da Enzo Miccio, a partire dalle sontuose decorazioni della grande chiesa che ha voluto abbellire con rose bianche e ortensie verdi.

Verde, bianco e rosso, nei colori di Federica e Matteo, che hanno coronato il loro sogno d’amore dopo aver tenuto segreta la loro relazione, che durava ormai dal 2018. Il luogo scelto per le nozze non è casuale. Oltre a essere la città della sposa, è anche quella in cui Giunta ha fatto la sua romantica proposta di matrimonio. A sorpresa, peraltro, visto che lei non avrebbe mai immaginato che quel weekend trascorso a Venezia potesse trasformarsi in un momento così romantico.

Il viaggio di nozze è già in programma ed è organizzato negli Stati Uniti. Non una decisione casuale, certo, ma una scelta che gli sposi hanno fatto per ritrovare i loro luoghi del cuore. L’America è stata spesso meta di viaggio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per lavoro principalmente, con una collegiale all’anno che nel tempo è diventata una piacevole tradizione.