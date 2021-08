Federica Pellegrini, la lettera commovente di Matteo Giunta: “Con te emozioni incredibili”

L'allenatore e la sportiva formano ormai da diverso tempo un coppia affiatata a bordo piscina, ma soprattutto nella vita. Ai successi nel nuoto infatti la nuotatrice ha accompagnato un nuovo inizio sentimentale grazie all'incontro con il cugino di Magnini.

Matteo è entrato nell'esistenza di Federica dopo l'addio a Filippo Magnini. Il nuotatore oggi è sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto la sua prima figlia, mentre la sportiva ha scelto di vivere lontano dai riflettori un amore che è cresciuto giorno dopo giorno, diventando sempre più speciale. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa - aveva commentato lei poco dopo le Olimpiadi -. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro".

E Matteo, da sempre molto riservato, ha scelto di uscire allo scoperto e parlare pubblicamente dell'amore per Federica, dedicandole un lungo post su Instagram. Una lettera scritta col cuore in cui ha parlato per la prima volta del loro legame. "Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili - ha scritto pubblicando una foto della Pellegrini, entrata nella storia delle Olimpiadi dopo cinque finali -. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo".

"Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina - ha aggiunto Matteo Giunta -, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero". Poi il riferimento al futuro sentimentale della coppia. La Divina e l'allenatore, insieme dal 2014, ora starebbero progettando un domani fatto di famiglia. "E aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…", ha concluso Matteo, certo che sarà sempre accanto alla sua Federica.