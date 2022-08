Federica Pellegrini, prove da sposa in pizzo bianco: la festa pre-nozze con Matteo

Fonte: Ansa Le coppie più belle del 2022 che ci fanno sognare

Dopo tanta attesa, finalmente il “grande giorno” di Federica Pellegrini è arrivato: sabato 27 agosto 2022 la campionessa di nuoto si prepara a pronunciare il fatidico Sì, unendosi in matrimonio con il compagno Matteo Giunta. Una grande festa con circa 160 invitati, organizzata avvalendosi della preziosa esperienza del wedding planner Enzo Miccio e nella splendida cornice della Laguna, nella romanticissima Venezia che sta già accogliendo da qualche ora amici e parenti degli sposi. In attesa della cerimonia, la bella Federica ha organizzato un party pre-nozze del quale ha condiviso qualche immagine sui social. E sembra proprio che non veda l’ora di indossare l’abito bianco.

Federica Pellegrini, il party pre-nozze a Venezia

Se c’è una cosa che proprio tutte le spose condividono mentre aspettano di celebrare le nozze col proprio amato è il momento in cui, attraversando la navata, possono sfoggiare l’abito bianco scelto con tanta cura e amore. Un momento carico di adrenalina, di emozione anche di quel pizzico di naturale paura che è tipico dei traguardi importanti: del resto sposarsi non è proprio roba da tutti i giorni. Per chi ci crede (o spera), quello è il Sì che ti lega per la vita alla persona che ami ed è per questo che tutto deve essere perfetto e curato nei minimi dettagli.

Federica Pellegrini si sposa il 27 agosto 2022 a Venezia, coronando il suo sogno d’amore con il compagno Matteo Giunta, con il quale l’amore è nato tra una vasca e l’altra (era il suo allenatore). Un matrimonio da favola, stando alle anticipazioni che siamo riusciti a carpire nelle ultime ore, organizzato a puntino dal wedding planner Enzo Miccio, noto volto televisivo che con i suoi programmi ci ha dato prova più volte delle sue abilità in fatto di matrimoni.

Ma in attesa del matrimonio vero e proprio, la campionessa di nuoto ha deciso di regalare ai suoi ospiti un party pre-nozze. Sullo sfondo la Laguna con il suo tramonto mozzafiato, in primo piano loro, la coppia d’oro del nuoto che non smette di guardarsi negli occhi come il primo giorno. Un brindisi nella suggestiva location ed ecco che la festa è servita: Federica non avrebbe potuto scegliere modo migliore per attendere il fatidico momento, coinvolgendo amici e persone care.

Federica Pellegrini in pizzo bianco, una romantica prova da sposa

Ovviamente non è passato inosservato il look in pizzo bianco sfoggiato da Federica Pellegrini nelle foto condivise su Instagram. Party pre-nozze sì, ma sempre con un tocco di stile che di certo all’ex nuotatrice non manca: la Pellegrini ha sfoggiato un delizioso abito midi con ricamo floreale, total white e con maniche a tre quarti. Un mix di trasparenze (appena accennate) e romanticismo d’altri tempi, per un look che le dona moltissimo e ne mette in risalto con semplicità il volto addolcito da un make-up super naturale.

Federica Pellegrini non avrebbe potuto essere più bella, raggiante e impaziente di indossare l’Abito bianco, quello con la “a” maiuscola che ha scelto per la cerimonia. Con molta probabilità sarà firmato Giorgio Armani, ma non ci è dato saperlo proprio come i dettagli sulla location delle nozze, che ha voluto mantenere top secret.