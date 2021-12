Federica Pellegrini, l’ultima gara della Divina: “È stato bellissimo”

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Federica Pellegrini ha detto addio al nuoto: l’ha fatto a suo modo, festeggiando a Riccione durante la sua ultima gara, tra grandi emozioni e le persone più importanti accanto a lei.

Federica Pellegrini, la sua ultima gara

Se alle Olimpiadi di Tokyo Federica Pellegrini aveva affrontato tutto con il sorriso, la sua ultima gara, quella ufficiale prima del ritiro definitivo dal nuoto l’ha vissuta con grande commozione. “Ho tenuto duro fino all’inizio della gara, quando mi è preso lo sconforto. Oggi è proprio un voltare pagina definitivo”, ha detto al Corriere della Sera.

Poi, dopo aver gareggiato e sfidato le altre nuotatrici, è arrivata la festa: Federica ha voluto dare il suo saluto alla piscina con un ultimo tuffo in compagnia del Presidente del Coni Giovanni Malagò, che si è buttato in acqua vestito di tutto punto: lo scatto di questo momento, già entrato nella storia dello sport italiano, è stato anche condiviso su Instagram dalla Pellegrini, che ha accompagnato a questa foto tante istantanee di una giornata fatta di emozioni e un po’ di malinconia insieme alle persone più importanti. “È stato bellissimo chiudere così, con il pubblico, gli amici, la famiglia, era quello che volevo”, ha detto la nuotatrice, che ha chiuso così la sua carriera circondata da tutto l’amore che i suoi affetti più cari le hanno sempre dimostrato.

Ovviamente la gara di Riccione Federica l’ha vinta, regalandosi un’ultima medaglia, la 130esima, per concludere in bellezza una carriera ricca di successi: “Cifra tonda, ma fino a questa mattina neanche lo sapevo”, ha confessato.

Per dire addio alla sua vita da sportiva Federica ha scelto “un allontanamento graduale dal gruppo che è la cosa che mi mancherà di più, mentre la fatica dell’allenamento alla mattina no, non mi mancherà. A 33 anni, non ne ho più voglia, posso dirlo?”.

Federica Pellegrini, la nuova vita con Matteo Giunta

Adesso per Federica Pellegrini è tempo di riprendere in mano la propria vita, dopo anni intensi e per certi versi faticosi: “Il mio corpo non ce la fa più, per me in questi mesi è stato difficile anche allenarmi e gareggiare senza allenamento è molto doloroso”, ha ammesso.

Oggi al suo fianco c’è Matteo Giunta, che proprio di recente le ha chiesto di sposarlo: “Io e te e tutto il mondo fuori”, così la nuotatrice aveva dichiarato dal proprio profilo Instagram le nozze con il partner. Anche se ha confessato: “Siamo indietro e potrebbe anche slittare un po’”.

In una lunga intervista a Verissimo la campionessa aveva rivelato di essere pronta a nuove sfide: tra queste c’è certamente il matrimonio, ma non è l’unica: ora che le gare sono solo un ricordo, può pensare davvero a diventare mamma. “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”, aveva detto nel salotto di Silvia Toffanin.