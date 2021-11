Federica Pellegrini e Matteo Giunta allo scoperto: i particolari della loro storia

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Circa un mese fa, Matteo Giunta ha chiesto la mano di Federica Pellegrini con una romantica proposta di matrimonio. “Io e te e tutto il mondo fuori”, così la nuotatrice aveva dichiarato dal proprio profilo Instagram le nozze con il partner. Di recente, i due hanno svelato alcuni dettagli interessanti sull’inizio della loro relazione.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: chi ha fatto il primo passo? La confessione

Tenuta nascosta ai fan per molto tempo, la relazione tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta si è sempre contraddistinta per la sua discrezione. In sordina, i due avevano cominciato a frequentarsi lontano dai riflettori. E come un fulmine a ciel sereno, circa un mese fa, arriva la proposta dell’ex nuotatore. Una dichiarazione romantica che ha cambiato le sorti del loro rapporto.

In un simpatico botta e risposta, i due svelano alcuni dettagli interessanti sull’inizio del loro rapporto. Entrambi non amano particolarmente il gossip o stare al centro dell’attenzione, a questo si deve la decisione di non rendere pubblica fin da subito la loro relazione. Complici e innamorati dal primo momento, ma chi avrà fatto il primo passo?

La nuotatrice ha mostrato per prima interesse nei confronti di Matteo Giunta, facendo quindi un primo passo verso di lui. Ma è stato lui a darle il primo bacio. La complicità è evidente anche se i due hanno dei caratteri contrastanti: Federica è molto testarda, mentre Matteo è più socievole, dolce e gentile.

La nuova vita della coppia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti per convolare a nozze e, in una recente intervista, dichiarano il loro desiderio di un cambiamento radicale. Entrambi hanno in comune tantissime passioni, anche se la più grande rimarrà sempre quella del nuoto.

La Pellegrini, dopo aver annunciato la conclusione della sua carriera, racconta di essere al settimo cielo. Parla di Matteo come della persona migliore che abbia mai incontrato e per questo motivo si dice felice delle nozze. Inoltre è pronta per un altro tipo di scelta: ovvero quella di diventare madre.

Ormai i due hanno deciso di uscire allo scoperto e di condividere con i fan il loro amore e le gioie della nuova vita insieme. Innamorati e felici, si lasciano andare ad interviste, foto, dichiarazioni sul loro dolcissimo rapporto.