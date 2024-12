La gravidanza vissuta da giovanissima non è stata facile. Per il mondo dello spettacolo era un errore ma lei lo rifarebbe ancora: ecco chi è il suo nuovo amore

Fonte: IPA Elenoire Casalegno

La carriera di Elenoire Casalegno è nata per un caso, sulla pinta di una sua mica che l’ha iscritta a un concorso di bellezza. Fosse stato per lei, ha spiegato a La Volta Buona, avrebbe tentato di intraprendere la tortuosa strada per divenire un magistrato. Guardandosi alle spalle, l’apprezzata conduttrice ha ripercorso alcune fasi della propria vita, fino ad arrivare all’oggi.

La gravidanza di Elenoire Casalegno

La carriera di Elenoire Casalegno ha avuto inizio quando era molto giovane. In studio, infatti, Caterina Balivo le mostra le immagini di una sua intervista con Marzullo. Al tempo aveva appena 20 anni.

Nonostante abbia lavorato come modella, non si piaceva (come tutte le adolescenti, spiega). Il fatto d’essere in passerella e riscuotere successo era dunque motivo di grande sorpresa per lei: “Sono divenuta consapevole d’essere bella perché lo vedevo attraverso gli occhi degli altri. Io però non mi piacevo. Ho iniziato soltanto da adulta, invecchiando”.

Proprio nel corso di quell’intervista aveva sottolineato di vedersi proiettata nel futuro con molti figli. La vita ha però preso una piega differente per lei, dal momento che è divenuta madre per una sola e splendida volta.

Ha dato alla luce la sua Swami a soli 23 anni. Un’età decisamente particolare, in genere, ma soprattutto per chi fa il suo mestiere. Non è cosa da tutti, infatti, accettare di mettere la propria carriera in pausa, mentre si è in ascesa.

Elenoire ha infatti sottolineato come i giudizi sprezzati non siano di certo mancati: “Mi davano della pazza, a 23 anni e nel pieno della carriera. Io l’ho desiderata e voluta. Lo rifarei”. Convinta del suo percorso, ha raccontato l’origine del bellissimo nome di sua figlia.

“Un nome in sanscrito. Quando ero piccina conobbi una bambina di nome Swami e, a circa 9 anni, decisi che mia figlia avrebbe avuto questo nome”. È sempre stata convinta, dunque, fosse una femmina, anche prima che i medici glielo confermassero.

Elenoire Casalegno, figlia e fidanzato

Il fatto d’essere divenuta madre a soli 23 anni l’ha spinta di fatto a crescere al fianco di sua figlia. Ha tentato, sbagliato e ritentato con lei, fino a individuare la giusta via. Le cose sono però andare meravigliosamente e la sua Swami è una giovane donna felice e ben educata.

Nonostante ciò, però, Elenoire Casalegno si rimprovera d’essere stata eccessivamente severa e rigorosa, soprattutto per quanto riguarda l’educazione. Le due hanno uno splendido rapporto ma, è chiaro, lei non è ancora pronta a diventare nonna. Caterina Balivo la prende un po’ in giro, dal momento che la sua “piccola” ha ormai superato i 23 anni.

“Ha 25 anni ma che c’entra. Non è che una deve ripercorrere per forza la strada dei genitori. (…) Swami, passi passare un Natale santo e sereno (ride, ndr)”. Scherzi a parte, nessuna sorpresa inattesa a sconvolgere la sua sfera privata, oggi serena e felice. Elenoire Casalegno ha infatti anche ritrovato l’amore.

“Un ragazzo molto fortunato (ride, ndr). Ci siamo conosciuti qualche tempo fa grazie alla fede calcistica. Tifiamo Inter”. Sappiamo che il suo nome è Matteo Pandini ed è molto distante dal mondo dello spettacolo. Si tratta infatti del portavoce del vicepremier Matteo Salvini.