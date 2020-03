Kate Middleton rompe la tradizione: niente parata per San Patrizio

editato in: da

Kate Middleton in Irlanda nel 2019 col cappotto di Alexander McQueen

Kate Middleton e William rinunciano ai tradizionali festeggiamenti per San Patrizio, rompendo così la tradizione che dura dal 119. Il motivo sfugge alla loro volontà, ma non dipende dal difficile momento che sta attraversando l’Europa.

Di solito, i Duchi il 17 marzo si recano in Irlanda dove partecipano alla parata militare in onore della Guardia irlandese e Kate incontra personalmente la mascotte, uno splendido esemplare di levriero locale.

La giornata si conclude naturalmente brindando con un bel boccale di birra. I Cambridge da anni non rinunciano all’evento. Lady Middleton sfoggia i suoi migliori look verdi per celebrare il Paese ospitante. Così lo scorso anno aveva fatto morire d’invidia Meghan Markle col suo cappotto firmato Alexander McQueen, mentre nel 2018 si era presentata col pancione dell’ottavo mese: era incinta di Louis.

A dir la verità Kate rinunciò alla parata un’altra volta. Nel 2016, quando suscitò un vero e proprio scandalo perché, essendo troppo stanca, non onorò l’impegno istituito nel 1901 dalla Regina Alexandra. Da allora una donna della famiglia reale inglese partecipa alla parata e consegna dei rametti di trifoglio agli ufficiali del primo battaglione delle guardie irlandesi. All’epoca la decisione di Lady Middleton provocò non pochi malumori, ma ora il forfait della Duchessa non dipende da lei.

Come riporta People, il primo battaglione della Guardia irlandese è impegnato in Iraq e in Sud Sudan, perciò quest’anno non c’è la parata.

In ogni caso, William e Kate hanno onorato anticipatamente il giorno di San Patrizio con un viaggio in Irlanda ai primi di marzo dove Lady Middleton ha avuto modo di sfoggiare abiti verdi da oltre mille sterline. Il tour è stato un successo e ora i Duchi se ne stanno a casa coi loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Pare che Kate abbia trascorso il weekend nella casa di campagna nel Norfolk coi tre eredi, non è chiaro se siano rientrati a Londra o preferiscano rimanere in un luogo più isolato e protetto.