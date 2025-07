Re Carlo ricicla il regalo di Camilla tra i gioielli di famiglia da 616 milioni di euro

Getty Images Carlo e Camilla

Camilla ha compiuto 78 anni lo scorso 17 luglio. Per l’occasione suo marito Carlo potrebbe averle regalato un gioiello, ma senza spendere un soldo. Infatti, ha a disposizione uno scrigno di preziosi che ammonta a un valore di 533 milioni di sterline, circa 616 milioni, euro più euro meno, lasciatogli in eredità da sua madre Elisabetta II.

Re Carlo, il regalo riciclato per Camilla

Non conosciamo i dettagli su come Camilla abbia trascorso il suo 78esimo compleanno. Sappiamo che il Palazzo ha condiviso un nuovo ritratto della Regina, contestato sui social, che William e Kate Middleton le hanno fatto gli auguri su Instagram e che Meghan Markle ha omaggiato la Sovrana facendo pubblicità al suo vino.

A parte questo, quello che sappiamo sull’augusto genetliaco sono solo indiscrezioni e ipotesi di chi vive a contatto con la Famiglia Reale.

La questione più scottante riguarda il regalo che Re Carlo ha fatto a sua moglie. Camilla ovviamente ha tutto e non ha bisogno di nulla, ma un dono dalla persona amata è ovviamente più che gradito.

Getty Images

La Regina è una donna molto pratica che ama la campagna e il giardinaggio, passione che condivide con Carlo. Dunque, quest’ultimo può averle donato qualche rosa rara o qualche attrezzo per lavorare la terra. Camilla adora anche i suoi cani e anche questo dettaglio può essere uno spunto per donarle accessori per i suoi amici a quattro zampe. E in quanto appassionata di equitazione, Carlo potrebbe essersi spinto a comprarle un purosangue.

Ma più probabilmente le avrà regalato un gioiello che, insieme alle borse griffate, è quello che Camilla più apprezza. Difficilmente il Re si sarà recato in qualche gioielleria esclusiva di Londra, per scegliere il dono da fare alla moglie. Gli esperti in questioni reali sono convinti che Carlo abbia semplicemente pescato tra l’eredità che gli ha lasciato sua madre.

Infatti, Elisabetta ha passato al figlio uno scrigno di gioielli che vale ben 533 milioni di sterline, ossia 616 milioni di euro circa, e contiene oltre 90 pezzi composti da diamanti, smeraldi, rubini, ametiste, acquamarine e fili di perle.

Dunque, con ogni probabilità, Re Carlo ha attinto dal tesoro di famiglia e limitandosi a riciclare un gioiello della madre, avrà fatto una bellissima figura con sua moglie. D’altro canto, Carlo è colui che ha scelto da un catalogo il famoso anello di fidanzamento per Diana. Però, è pur vero che Camilla la ama, Diana no.

Pertanto, ci si aspetta di vedere la Regina consorte sfoggiare una collana o una spilla nuova (o riciclata) nelle prossime uscite pubbliche e allora sarà chiaro qual è stato il regalo di Carlo.

Re Carlo, come ha festeggiato il compleanno di Camilla

Per quanto riguarda la festa di compleanno, si ritiene che Carlo abbia organizzato per la moglie una cenetta in una delle sue residenze in campagna. Ed è anche probabile che Camilla abbia ricevuto la telefonata dei suoi figli per farle gli auguri a voce.

Infatti, l’ex giardiniere reale Jack Stooks ha dichiarato: “Per quanto riguarda il compleanno di Camilla, lei è una persona molto casalinga e ama molto stare in famiglia, ama davvero avere la sua famiglia intorno. Un compleanno perfetto per lei sarebbe avere accanto i suoi figli, il resto della famiglia e suo marito”.