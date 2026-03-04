Annabel Schofield morta a 62 anni, chi interpretava in Dallas

Annabel Schofield è morta a 62 anni, da anni era malata di cancro: l'attrice e la modella passa alla storia per il suo ruolo in "Dallas"

Getty Images Annabel Schofield nel 1988

Si è spenta la modella e attrice Annabel Schofield, star di Dallas, dove ha interpretato Laurel Ellis. La star è scomparsa a 62 anni, dopo una lotta contro il cancro, il 28 febbraio a Los Angeles, in California: è stata tra le personalità più di spicco durante gli anni ’80, amatissima per il suo stile.

Annabel Schofield è morta, chi era in Dallas

Scomparsa a 62 anni, Annabel Schofield stava combattendo contro un cancro da tre anni: aveva avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese delle cure. In Dallas, ha vestito i panni di Laurel Ellis. Ben prima della fama televisiva, è stata tra le modelle più richieste, un’ispirazione costante per la moda londinese. Nata a Llanelli, in Galles, aveva un amore profondo per la città di Londra, che considerava all’avanguardia per lo stile.

Getty Images

Nata il 4 settembre 1963, ha iniziato a lavorare prima come modella e solo in seguito come attrice, raggiungendo la fama dopo uno spot televisivo. Profondo il cordoglio dopo l’annuncio della sua scomparsa, anche di Melissa Richardson, che ne ha ricordato l’impatto e la carriera. “Era una delle preferite di David Bailey ed è apparsa in innumerevoli servizi fotografici per Vogue Italia. È stata l’antesignana di Take Two (agenzia londinese, n.d.r.): senza di lei, non avremmo mai potuto raggiungere questo traguardo”.

E ha aggiunto: “L’amavamo perché era divertente, autentica, bella e con i piedi per terra. Non è mai cambiata rispetto alla dolce ragazzina gallese diciassettenne che ho incontrato la prima volta. Era sinceramente leale, premurosa e, soprattutto, di una bellezza travolgente. Conosceva il suo mestiere. Era la migliore”.

Gli inizi e la svolta a Los Angeles

Figlia del dirigente di produzione cinematografica John D. Schofield, dal suo luogo natio Annabel Schofield si è trasferita prima a Londra, dove ha lavorato come modella (con alcuni dei fotografi più famosi, come Andrew McPherson, Michael Muller e Ellen von Unwerth), e in seguito a Los Angeles. Tra i ruoli più famosi proprio quello di Laurel Ellis in Dallas, per undici episodi, ma in realtà ha preso parte a numerose produzioni, come Dragonard e Eye of the Widow. Immancabile il tributo dai fan di Dallas: “Riposa in pace, Annabel Schofield. I fan di Dallas ricorderanno Annabel come Laurel Ellis”.

Oltre al lavoro da attrice, ha fondato anche una casa di produzione (Bella Bene Productions), con cui ha prodotto dei progetti di moda e spot pubblicitari. Inoltre, nel 2013 ha scritto il libro The Cherry Alignment, la cui ispirazione principale è stata la sua vita da modella. Lascia la madre, dopo aver perso il papà e la sorella Amanda Schofield.

A novembre del 2025, aveva aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute: “Sono passati due anni dal primo intervento e, per quanto pensassi che tutto questo sarebbe ormai alle spalle, purtroppo sto ancora lottando. Al momento sto pensando di riprendere la chemio questa settimana, in attesa che venga approvata una biopsia e potenzialmente un altro intervento. Non sono ancora in grado di lavorare, quindi devo chiedere ulteriore aiuto”, aveva infatti avviato una campagna di GoFundMe per ricevere un sostegno per le spese mediche.