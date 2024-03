Harry e William, il primo contatto dopo mesi: “È una ferita aperta”

Fonte: IPA I Principi Harry e William

Il rapporto tra il Principe Harry e il Principe William è ai minimi storici. I capitoli di questa storia drammatica, che va consumandosi tra i figli di Carlo e Diana, sono svariati. Dall’addio alla Casa Reale alle accuse rivolte alla propria famiglia in vari modi. Dal documentario su Netflix al libro scandalo, passando per una generale mancanza d’interesse apparente per quanto avveniva a corte. Il riferimento va alle condizioni di Kate Middleton, di fatto ignorata da Harry durante la sua recente visita nel Regno Unito.

Harry e William

Stando a quanto riportato da People, si ritiene che Harry abbia contattato il fratello William in vista della sua visita nel Regno Unito. Ciò trapela da una fonte di palazzo, la quale specifica inoltre come non siano stati affatto presi accordi per incontrarsi.

Non è dato sapere se si sia trattato di impossibilità d’incastro d’impegni, considerando quanto poco sia rimasto negli UK Harry, o se suo fratello maggiore abbia sollevato un muro tra loro. Si sarebbe trattato del primo contatto in questi mesi, quello avviato dal secondogenito di Diana e Carlo.

Ad oggi, però, i pensieri di William sono tutti rivolti alle condizioni di salute di sua moglie Kate Middleton, costantemente al centro di rumor. Se realmente quel contatto c’è stato, non pare aver portato a nulla. La situazione resta invariata e nelle 24 ore trascorse a casa l’ormai Principe americano non si è avvicinato minimamente alla famiglia di suo fratello.

La fonte ha spiegato al giornale: “Sarebbe normale andare a trovare la propria cognata, che ha subito una grave operazione. Così come vedere anche i propri nipoti. Tutto questo però non è normale per loro e ciò è terribilmente triste”.

Uno strappo che non si può ricucire

Il rapporto tra i due Principi è da tempo al centro dell’attenzione dei tabloid e non solo. In tanti vorrebbero riveder tornare il sereno tra i fratelli, come in un finale dolce di una dramedy a tema famiglia reale.

Catherine Mayer, autrice della biografia Charles: The Heart of a King, si è così espressa: “Il tormento familiare tra loro è una ferita aperta. C’è una frattura molto profonda”. Il libro mandato in stampa dal Duca di Sussex, Spare, ha contribuito in maniera enorme ad allontanare le due parti, ora più distanti che mai.

L’autore Robert Lacey ha offerto il suo punto di vista: “Tutto ciò ha a che fare con il forte desiderio di William di proteggere l’istituzione della monarchia. Ritiene che sotto questo aspetto non ci sia da fidarsi di Harry. Non credo lui possa riammettere il fratello nella famiglia, a meno che non si scusi chiaramente e faccia un passo avanti”.

La prossima chance di riavvicinamento al fratello e, in generale, alla famiglia, arriverà a maggio di quest’anno. Dovrebbe infatti tornare a casa per il decimo anniversario degli Invictus Games. Una riconciliazione con William resta però ad oggi improbabile, così come lo è il fatto che Re Carlo possa fare da mediatore tra i due figli. Per quanto si tratti di una Famiglia Reale, le problematiche che si ritrova ad affrontare sono, ridotte ai minimi termini, identiche a quelle di tante altre.