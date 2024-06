Camilla Bresciani, chi è la moglie di Alessandro Bastoni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni

Con l’avvicinarsi degli Europei 2024, l’attenzione su Alessandro Bastoni e la sua vita personale è cresciuta notevolmente. Oggi vogliamo scoprire di più su Camilla Bresciani, la moglie del difensore dell’Inter. Donna affascinante e poliedrica, Camilla ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della moda e della fotografia, mantenendo al contempo un forte legame con la sua famiglia.

Vita personale e professionale di Camilla Bresciani

Camilla Bresciani è la moglie di Alessandro Bastoni e madre della loro figlia, Azzurra Agnese, nata il 21 gennaio 2022. Nonostante non siano noti molti dettagli sulla sua data di nascita o sul suo percorso di studi, sappiamo che Camilla condivide con il marito la passione per la moda. Insieme hanno infatti creato un brand di abbigliamento a Milano, realizzando così il sogno di trasformare una passione in un’attività imprenditoriale.

Oltre alla moda, Camilla ama la fotografia e spesso condivide i suoi scatti con i suoi follower su Instagram, dove vanta un feed curato e seguito da più di 60 mila persone. Le sue foto riflettono eleganza e semplicità, caratteristiche che emergono anche nei suoi outfit e nella scelta degli accessori.

La storia d’amore con Alessandro Bastoni

La storia d’amore tra Camilla Bresciani e Alessandro Bastoni è una testimonianza di complicità e affetto reciproco. La coppia è diventata genitori della piccola Azzurra Agnese nel 2022, e il nome della bambina sembra un omaggio all’Inter, squadra del cuore di Bastoni. A marzo dello scorso anno, Camilla ha detto sì alla proposta di matrimonio di Alessandro, e la coppia è convolata a nozze in Puglia, con molti compagni di squadra presenti alla cerimonia.

In un’intervista, Bastoni ha espresso il desiderio di avere un’altra figlia, da chiamare “Nera”, creando così un richiamo ai colori della squadra nerazzurra. Questo desiderio riflette l’importanza che il calcio e la famiglia rivestono nella loro vita quotidiana.

Il matrimonio da sogno di Alessandro e Camilla

Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani hanno scelto di celebrare il loro matrimonio in grande stile, optando per una location da sogno in Puglia. Il resort scelto è lo stesso che ha ospitato celebrità come Madonna per il suo compleanno nel 2019 e Justin Timberlake per le sue nozze.

La celebrazione si è svolta su tre giorni, iniziando con un welcome cocktail in piscina il giovedì, seguito da una cena in bianco il venerdì, per concludersi con la cerimonia e il taglio della torta il sabato. Il tutto è stato coronato da spettacolari fuochi d’artificio in riva al mare a Cala Masciola.

Il matrimonio di Alessandro e Camilla è stato un vero evento a cinque stelle, pieno di stelle del calcio come Nicolò Barella e Samir Handanovič. La piccola Azzurra è stata una delle invitate più ammirate e le nozze hanno anche celebrato il fatto che Camilla sia effettivamente entrata a far parte delle Wags Italiane.

Il rapporto con i social media

Nonostante Camilla Bresciani non ami condividere troppe informazioni personali sui social, il suo profilo Instagram è un riflesso della sua passione per la moda. Tra foto di capi di lusso e borse firmate, emerge un’eleganza innata che caratterizza ogni suo scatto. Camilla è sempre all’ultima moda e spesso i suoi outfit sono fonte di ispirazione per i suoi follower.

Un’altra protagonista del suo profilo è la piccola Azzurra, spesso ritratta in teneri scatti con la mamma, mostrando così l’aspetto più intimo e dolce della vita familiare di Camilla. La scelta di condividere questi momenti di vita quotidiana dimostra come Camilla riesca a bilanciare la sua carriera e la vita privata, mantenendo sempre un tocco di raffinatezza.

Nel maggio 2021 con un reel ha espresso parole d’amore giusto il giorno dopo le nozze: “Ti ho visto diventare ciò che non avrei mai creduto possibile. Ti ho visto maturare e trasformarti in qualcosa di diverso e migliore. Ti ho visto diventare un uomo. E quando mi guardo indietro l’unica cosa che vedo è la mia vittoria nell’averti scelto. Sei l’amore più vero e sincero che io abbia mai provato”.