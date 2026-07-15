Meghan Markle, la reazione emozionante alla candidatura agli Emmy per il suo show

With Love, Meghan è candidato ai Daytime Emmy: la reazione emozionata di Meghan Markle e il messaggio dedicato alla sua troupe

IPA Meghan Markle

Una soddisfazione che arriva dopo mesi di lavoro (e di critiche): Meghan Markle può finalmente festeggiare: il suo programma è entrato nella cinquina dei candidati ai Daytime Emmy Awards, i premi che ogni anno celebrano il “top” della televisione diurna americana. E lei, appresa la notizia, non ha nascosto l’emozione, affidando ai social un messaggio in cui il primo pensiero non è andato a se stessa, ma a chi ha reso possibile tutto questo.

“Siamo candidati a un Emmy”: le parole di Meghan Markle

La lista dei nominati è stata svelata martedì 14 luglio, e tra i titoli in corsa nella categoria dedicata ai programmi di lifestyle è comparso anche With Love, Meghan. Un traguardo tutt’altro che scontato, considerando il dibattito che ha accompagnato lo show fin dal primo giorno. La reazione di Meghan Markle non si è fatta attendere. Su Instagram ha voluto condividere la gioia, dedicandola per intero alla sua squadra.

“Congratulazioni vivissime alla fantastica troupe, ai produttori e al team che hanno lavorato a With Love, Meghan su Netflix”, ha scritto, per poi annunciare con orgoglio: “Siamo candidati a un Emmy come miglior serie lifestyle!”. Nessun protagonismo, insomma, ma un riconoscimento collettivo verso chi ha lavorato dietro le quinte.

Ora bisognerà pazientare parecchio per conoscere il verdetto. La cerimonia, giunta alla sua cinquantatreesima edizione, è infatti fissata per venerdì 30 ottobre 2026. In gara con il programma di Meghan ci sono altri quattro titoli: A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood e The Wizard of Paws.

Da Netflix al futuro tutto da scrivere

Il format è arrivato sulla piattaforma nella primavera del 2025 e ha permesso alla Duchessa di mostrare un lato più intimo e quotidiano di sé, le sue passioni più autentiche, che coltiva solitamente lontana dai riflettori. E adesso? Al momento, stando a quanto trapelato, la serie non sembra destinata a proseguire con una nuova stagione tradizionale. Più plausibile, almeno secondo le indiscrezioni, l’ipotesi di contenuti singoli o formule diverse.

Secondo alcuni retroscena, ai piani alti dell’azienda ci sarebbe stanchezza nei confronti della coppia e del racconto del loro addio alla Famiglia Reale, ormai riproposto in più occasioni. Voci che però l’azienda ha respinto con decisione, bollandole come del tutto imprecise e definendo Archewell, la società di produzione dei Sussex, un partner attento e collaborativo, con cui è stato un piacere lavorare.

Nel frattempo, per la Duchessa è arrivata anche una gioia di tutt’altro genere. A luglio Meghan ha finalmente attraversato l’oceano insieme ai bambini, dopo settimane di dubbi legati alla questione sicurezza che sembravano aver fatto naufragare il viaggio. E così, venerdì 10, Buckingham Palace ha confermato quello che in molti attendevano da tempo: Re Carlo e la Regina Camilla hanno accolto la famiglia a Highgrove House, la residenza privata del Sovrano nel Gloucestershire. Per il piccolo Archie e per Lilibet, si è trattato del primo incontro dal vivo con il nonno dopo anni di lontananza. Un pomeriggio custodito nel massimo riserbo, di cui non è stata diffusa alcuna immagine, secondo una linea che sarebbe stata dettata proprio dal Re.