Kate Middleton, William la bacchetta: “Non è capace”

Kate Middleton non si lascia intimorire dalla critica di William e liquida il marito con una risposta piccata: "È molto esigente"

Kate Middleton ha confessato che c’è una cosa su cui suo marito William è davvero molto esigente. La Principessa del Galles riesce davvero a indispettirlo, perché pare non sia molto abile quando si cimenta a farlo con le sue mani. Stiamo parlando dei brownie.

Kate Middleton delude William

Un vecchio proverbio suggerisce che per conquistare una persona bisogna “prenderla per la gola“, preparandole deliziosi manicaretti. In effetti, Kate Middleton ha conquistato la Regina Elisabetta regalandole un vasetto di marmellata fatto con le sue mani. Ma un’operazione simile non è riuscita a replicarla con William.

Pare anzi che Kate abbia deluso William quando si è cimentata a preparare dei brownie di cui il Principe è molto goloso. Ma Lady Middleton non si è lasciato intimidire dal marito e gli ha risposto per le rime: “Lui è molto esigente su questo“.

Il siparietto tra marito e moglie si è tenuto durante la visita della coppia alla National Federation of Women’s Institute.

Kate Middleton, la battuta pungente di William

Durante l’evento, sono stati offerti dei dolci alla coppia. Torte e biscotti realizzati dalle socie dell’Istituto femminile. William ha preso un brownie al cioccolato e di una fetta di torta all’arancia e Campari, e anche Kate ha assaggiato una torta.

Dopo aver assaggiato queste prelibatezze, alla coppia sono state presentate le pasticcere. William si è affrettato a elogiare il brownie, di cui appunto è goloso. E rivolgendosi alla chef, ha fatto una battuta: “E io conosco i miei brownie”.

Kate colto immediatamente la frecciatina della sua dolce metà e si è affrettata a replicare: “William è molto esigente in materia“. Pare che il Principe detesti i brownie con la frutta secca, perciò ha trovato particolarmente squisito quello che aveva appena assaggiato.

Infatti, ha insistito: “Non mettere mai frutta secca in un brownie”. Lady Middleton è stata nuovamente al gioco e ha risposto: “Ho dovuto imparare a mie spesa“.

Pare, insomma, che William non abbia proprio gradito l’aggiunta della frutta secca nei dolcetti che la moglie gli ha preparato così amorevolmente e questo è stato motivo di accesa discussione.

Kate Middleton e William in cucina

Non è la prima volta che William e Kate raccontano quello che accade nella loro cucina. Il Principe non è un grande cuoco e lascia che la moglie si diletti dietro ai fornelli. Ma è molto esigente in fatto di manicaretti e se c’è qualcosa che non gli va, non resta in silenzio.

Una di queste cose è evidentemente la frutta secca nei brownie, una variante della ricetta che è costata cara a Kate, ovviamente in senso ironico, perché è evidente che l’intesa tra la coppia è alta, altrimenti non si potrebbe prendere in giro in modo così genuino.

Ma l’avversione di Will per mandorle e noci nei dolcetti è condivisa da molti, come spiega l’esperta Lucia Stansbie: “Molte persone non amano la frutta secca a causa della sua consistenza più dura che potrebbe creare un contrasto eccessivo con la morbidezza di dessert come i brownie, oltre a modificare l’intensità del sapore di cioccolato”.

Kate però non si scoraggia di fronte alle critiche del marito. E continua a preparare torte e pasticcini per la famiglia, soprattutto in occasione dei compleanni dei figli.