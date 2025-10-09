Kate Middleton va in missione col tailleur verde di Victoria Beckham

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton non lascia nulla al caso, nemmeno quando si tratta del brand da indossare in un determinato giorno o evento. Così eccola sfoggiare un tailleur pantaloni verde olive, creato da Victoria Beckham, proprio mentre Netflix sta lanciando la serie della stilista, ex Spice Girl. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, in missione tra i bambini ad Oxford

Kate Middleton ha incontrato le famiglie e i volontari dell’organizzazione no-profit Home-Start a Oxford. La visita era stata annunciata senza troppo preavviso e l’effetto sorpresa non è mancato, anche perché la Principessa del Galles era semplicemente raggiante. Stare coi bambini è la cosa che più le piace. Le permette di essere semplicemente “mamma Kate”, anche quando sta lavorando per la Corona.

Durante la visita Lady Middleton ha chiacchierato con alcune persone coinvolte nell’organizzazione, impegnata a promuovere il benessere delle famiglie con bambini sotto i cinque anni e ha sottolineato come i momenti quotidiani di amore e connessione contribuiscano a garantire la felicità futura di un minore.

Kate ne ha approfittato per intrattenersi coi bambini presenti nel centro dove è stata accolta. Come è sua abitudine, si è avvicinata a un gruppetto di bimbi con un enorme sorriso e poi si è abbassata per essere alla loro altezza e parlare viso a viso con loro. Ha preso dalle loro mani i bouquet che le venivano offerti e ha chiacchierato con loro.

La Principessa ha preso parte anche a una serie di attività che vengono proposte dall’associazione. Ha partecipato a una lezione di formazione per volontari, comprendendo come i film possano essere utilizzati nei gruppi di supporto familiare per rafforzare il legame tra genitori e bambini piccoli. Ed è stata coinvolta nella sessione “Stay and Play”, in cui le famiglie si sono impegnate in attività come travestimenti, giochi con la pasta modellabile, tea party e lavoretti manuali, sotto la guida del personale qualificato di Home-Start.

Qui ha incontrato la piccola Rose e con lei si sono scambiate dei fiori profumati. Una mamma ha raccontato: “È stato così importante essere ascoltata. Non avrei mai immaginato di condividere la mia storia con la Principessa, ed è stata così gentile e sinceramente interessata“.

Kate Middleton, il tailleur verde di Victoria Beckham

Kate ha fatto tutto questo indossando un tailleur pantaloni verde oliva, firmato Victoria Beckham. Il completo è composto da una giacca monopetto con tasche laterali, da 850 sterline (970 euro circa) e i pantaloni Alina da 490 sterline (564 euro), a gamba svasata, lunghi oltre le caviglie e con tasche sul davanti. Dunque solo il tailleur costa 1.534 euro.

La Principessa lo ha abbinato a un top in lana a maniche lunghe dello stesso colore e a un paio di décolleté in suede di Gianvito Rossi.

La scelta del brand sembra un omaggio all’ex Spice Girl nel giorno in cui esce su Netflix la serie in tre parti che documenta la preparazione della sfilata alla Paris Fashion Week. E pare abbia già avuto delle ottime recensioni.

Kate Middleton, il saggio sull’infanzia

La visita di Kate ad Oxford, una sorta di missione tra i bambini, è seguita al lancio di un suo saggio sull’importanza della relazione tra genitori e figli. La Principessa ha reso noto il suo documento attraverso un post sul suo profilo Instagram dove si legge: “Se hai la possibilità di investire in una sola cosa per aiutare te e la tua famiglia a prosperare, investi nelle relazioni che avete tra di voi.

I bambini cresciuti in ambienti basati sull’amore, la sicurezza e la dignità sono maggiormente in grado di sviluppare la struttura sociale ed emotiva necessaria per formare relazioni sane, risolvere i conflitti e diventare adulti capaci di costruire partnership amorevoli, famiglie e comunità.

Guarda negli occhi le persone a cui tieni e sii pienamente presente, perché è lì che inizia l’amore.” – Sua Altezza Reale la Principessa del Galles.

Il messaggio è corredato da alcune immagini che mostrano Kate con i bambini e alcune foto di genitori e figli.