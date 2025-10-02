Kate Middleton tra i piloti della RAF: sguardi audaci, mani in tasca e top grigio

Kate Middleton visita per la prima volta la base della RAF e incanta i piloti: tra sguardi magnetici, sorrisi e il tailleur grigio che simboleggia il potere

Kate Middleton si è recata per la prima volta alla RAF di Coningsby e ha incantato tutti. Nel 2023 è stata nominata Royal Honorary Air Commodore della base del Lincolnshire dove si è presentata con un tailleur pantaloni, firmato Bella Freud, abbinato a un top di Alexander McQueen.

Kate Middleton, il legame speciale coi piloti della RAF

Dopo la visita privata al set di Harry Potter coi tre figli, George, Charlotte e Louis, questa alla base militare è la prima uscita pubblica di Kate Middleton in settimana. La Principessa del Galles si è recata alla RAF di Coningsby in seguito al ruolo che le è stato assegnato nell’agosto del 2023. Prima apparteneva a William, ma quando Re Carlo dovette riorganizzare le nomine militari, anche in conseguenza dello scandalo che colpì il Principe Andrea, il ruolo passò appunto a Kate.

Kate ha uno speciale rapporto con l’aviazione britannica. E non solo per il servizio militare svolto da suo marito William. Infatti, il nonno paterno della Principessa prestò servizio come pilota di caccia durante la Seconda Guerra Mondiale e volò con Filippo, il Duca di Edimburgo negli anni ’60.

Il Capitano Peter Middleton, che fu copilota del Duca sui voli attraverso il Sud America durante un tour reale, morì all’età di 90 anni, pochi giorni prima che il Principe e la Principessa annunciassero il loro fidanzamento nel 2010. Immagini inedite del nonno di Kate e del marito di Elisabetta II sono emerse nel 2019.

La Principessa del Galles è stata accolta calorosamente dai militari e dalle loro famiglie, rimasti incantati dal suo fascino, ma anche dal vivo interesse che ha dimostrato per gli aerei.

Kate Middleton, completo grigio e mani in tasca

Per la visita alla base della RAF, Kate ha optato per un tailleur, giacca e pantaloni, a scacchi, grigio, firmato Bella Freud. Lady Middleton lo ha abbinato a un top dello stesso colore, ma di un tono più scuro, di Alexander McQueen, mentre come calzature ha optato per le décolleté in suede nero, di Stuart Weitzman. Kate sfoggiava un pratico, quanto elegante, semi-raccolto in modo da lasciare i capelli sciolti, ma evitando fastidiosi svolazzamenti.

La Principessa del Galles ha optato per un outfit essenziale e forte, anche per ribadire il suo ruolo militare. E come era già capitato qualche tempo, non ha esitato a infilare le mani in tasca mentre osservava gli aerei parcheggiati nell’hangar.

Kate Middleton incanta i piloti

Dopo l’atterraggio in elicottero e il trasporto a bordo di una Range Rover, Kate ha ascoltato le recenti attività della Royal Air Force, tra cui il supporto alle attività della NATO in Polonia, prima di dare un’occhiata all’interno di un jet Typhoon, sul quale si è anche seduta, mentre il suo accompagnatore le dava tutte le spiegazioni necessarie, rimanendo letteralmente incantato da lei.

In alcune foto condivise nelle storie del profilo Instagram dei Principi del Galles, si nota lo sguardo rapito del militare nei confronti di Kate.

Durante la visita, la Principessa ha incontrato il personale del Quick Reaction Alert (QRA), la missione della RAF attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per proteggere lo spazio aereo. E prima di tornare a casa, ha avuto modo di salutare le famiglie dei piloti, accorse per stringerle la mano e vederla da vicino.