Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha deciso di lanciarsi nel mondo del lifestyle, producendo e commercializzando dei prodotti alimentari e per la casa sotto il marchio As Ever, creato dalla stessa Duchessa di Sussex. La moglie del Principe Harry ha rafforzato la sua strategia economica, pubblicizzando i suoi articoli anche attraverso la sua serie televisiva Netflix in cui parla degli stessi argomenti.

Ma spesso Meghan Markle è stata al centro di diverse polemiche, anche legate al suo brand. La Duchessa di Sussex, infatti, è stata descritta come poco autentica e si è ipotizzato che la stessa utilizzasse la Famiglia Reale Inglese per ottenere un guadagno economico.

Adesso la nuora di Re Carlo III è nuovamente al centro di un polverone mediatico per aver utilizzato un’immagine della compianta suocera Lady Diana in una story condivisa dall’account ufficiale del suo marchio di lifestyle.

Meghan Markle, la scatola della Principessa Diana

Meghan Markle è adesso un’imprenditrice a tutti gli effetti, visto che ha lanciato il suo brand As Ever, con cui commercializza articoli alimentari e per la casa. Confetture, tè, preparati per biscotti e gli ormai famosissimi fiorellini edibili, la Duchessa del Sussex si è trasformata, negli ultimi tempi, in un vero e proprio angelo del focolare.

La moglie di Harry d’Inghilterra ha anche deciso di riaprire il suo canale social ufficiale per promuovere la sua nuova attività e lì pubblica con regolarità ricette e immagini dei suoi prodotti. Così viene fatto, ovviamente, anche nell’account Instagram ufficiale di As Ever dove è comparsa di recente una stories che ha ricevuto tantissime critiche.

Nel contenuto digitale, infatti, si vedeva un piatto dei gustosi biscotti di Meghan Markle accanto a una scatola di latta che ha colpito l’attenzione di tutti. L’oggetto per racchiudere le bustine da tè, infatti, riportava stampato su uno dei lati il volto della suocera della Duchessa di Sussex, l’amatissima Lady Diana.

Il contenuto digitale esaltava il preparato per biscotti della nuora del sovrano d’Inghilterra: “Ho fatto i biscotti di pasta frolla di As Ever. Così buoni e fantastici con un po’ di tè”. Anche se l’immagine è stata solo ricondivisa dall’account social del brand di prodotti alimentari, non sono mancati coloro che hanno visto in questo gesto una volontà di sfruttare l’immagine della defunta Principessa del Galles per ottenerne dei benefici a livello commerciale.

Meghan Markle sfrutta la Famiglia Reale Inglese?

Meghan Markle è spesso al centro di grandi polemiche. Di recente, infatti, le foto condivise dalla Duchessa di Sussex dal concerto di Beyoncé, dove appare più in sintonia che mai con il marito, hanno fatto storcere il naso a molti critici che hanno visto nel loro rapporto della possessività eccessiva da parte dell’ex attrice.

Ma anche un semplice bigliettino augurale ha fatto parlare a lungo di Meghan Markle. Durante una sua recente intervista, rilasciata a un podcast di un’amica, infatti, è stato mostrato un regalo spedito dalla Duchessa alla stessa, con accanto un foglietto di carta in cui si definiva Sua Altezza Reale. Essendo il dono un prodotto di As Ever, anche in quest0 caso in molti hanno visto nel riferimento al titolo dell’ex attrice un tentativo di sfruttamento della Casa Reale Inglese a fini commerciali.