Meghan possessiva, Harry cupo: le ombre sul concerto di Beyoncé

Da quando Meghan Markle è ritornata ufficialmente su Instagram, le condivisioni sono alle stelle: è ormai caduto quel velo di privacy che ci separava dal Duca e dalla Duchessa di Sussex. Sì, perché non usa il social solo per condividere novità in merito al suo lavoro: il 9 maggio, con Harry, si è recata al concerto di Beyoncé. Ma, oltre ai sorrisi delle foto, come sempre c’è di più: lei si sarebbe mostrata possessiva nei confronti del Principe. Harry, invece, nonostante i baci e i sorrisi, sarebbe sempre più cupo.

Harry e Meghan al concerto di Beyoncé: tutte le ombre

Non si parla d’altro che dell’ultima apparizione pubblica di Meghan Markle e del Principe Harry al concerto di Beyoncé. Da tempo ormai circolano voci sulla coppia: vivrebbero vite separate e, per certi versi, Harry sarebbe sempre più propenso a tornare a casa e avvicinarsi alla Famiglia Reale (cosa ormai impossibile). Negli scatti condivisi dalla Duchessa su Instagram, la coppia si lascia andare a effusioni pubbliche. Tra baci, abbracci e grandi sorrisi, però, ci sarebbero lunghe ombre sui Duchi di Sussex.

A parlare è Judi James, tra le maggiori esperte nell’analisi del linguaggio del corpo. “Per Meghan, questa sembra una posa da annuncio, per dire a chiunque la guardi che lei e Harry stanno insieme e che sono più uniti di quanto lo fossero nei primi giorni del loro fidanzamento. Vuole far passare il messaggio che lei e Harry sono molto legati”. Ma, analizzando il linguaggio del corpo del Principe, si scopre il suo evidente disagio. “Lui è più pensieroso e a disagio di sua moglie, che sembra felice di vedere il concerto di Beyoncé come un evento immersivo”. Insomma, i gesti “possessivi” della Duchessa non sono passati inosservati agli occhi degli esperti.

Le difficoltà di Harry, in un mondo che non gli appartiene

Anche l’esperto Hugo Vickers ha rimarcato la questione dell’infelicità del Principe Harry. “Sembrava piuttosto cupo”. E, del resto, è perfettamente comprensibile. L’intervista bomba alla BBC ha causato non poco scandalo, proprio per le dichiarazioni di Harry: vorrebbe riappacificarsi con il padre, Re Carlo, che ormai non gli parla più. William, invece, sarebbe infuriato con il fratello e la moglie Meghan: quando un giorno sarà Re, molto probabilmente troverà un modo per privarli dei loro titoli.

La scelta di concedersi un’intervista tanto intima è stata ancora una volta sbagliata. Proprio lui, che un tempo era il nipote preferito della Regina Elisabetta, forse dovrebbe ricordare un po’ di più il motto che seguiva con rigore: “Never complain, never explain”, ovvero mai lamentarsi, mai spiegare. L’ennesima sequenza di decisioni sbagliate lo ha allontanato ancora una volta dalla sua famiglia, incastrandolo in un mondo che non gli appartiene.

Harry sempre più isolato

La profonda cupezza di Harry deriva proprio da questo: il mancato riavvicinamento alla Famiglia Reale, ma non solo, in quanto ha perso la causa per riavere la protezione quando torna a casa nel Regno Unito. Gli è stato, dunque, negato il diritto alla scorta, e questo probabilmente lo porterà a tornare sempre meno a Londra. Al suo fianco, ormai, non ci sono più nemmeno gli amici di sempre.