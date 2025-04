Meghan Markle viola l’accordo con la Regina Elisabetta: la dura scelta di William

Fonte: IPA Meghan Markle

Il Principe William sarebbe “infuriato” per la scelta di Meghan Markle di usare il titolo di “Sua Altezza Reale” per promuovere i prodotti di lifestyle, tra cui una marmellata costosissima. La Markle, secondo una fonte, ha violato l’accordo con la Regina Elisabetta: promuove il marchio personale, ovvero As Ever, sfruttando il suo titolo. E questo è a dir poco inaccettabile per il Principe, considerando che Meghan e Harry hanno scelto di lasciare i doveri Reali per ricominciare una nuova vita in California.

Meghan Markle viola l’accordo con la Regina Elisabetta

In un cesto inviato a un’amica, Meghan Markle ha usato il titolo di Sua Altezza Reale: è importante ricordare che sia lei quanto il Principe Harry avevano scelto di non usare più questo titolo, poiché non sono più dei membri “senior” della Famiglia Reale da gennaio del 2020. Pochi giorni dopo, si è tenuto il “Summit di Sandringham” in cui è stato affrontato il futuro: stando a un accordo, Meghan e Harry non avrebbero più usato il titolo di Sua Altezza Reale, pur mantenendolo.

“I Sussex non useranno i loro titoli di Sua Altezza Reale poiché non sono più membri attivi della Famiglia Reale. […] Questo nuovo modello entrerà in vigore nella primavera del 2020“, questa la dichiarazione di Buckingham Palace. La Markle, tuttavia, ha fatto un errore, usando il titolo di Sua Altezza Reale per scrivere un biglietto per il cesto regalo a Jamie Kern Lima: “Con i complimenti di Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex”. Secondo gli addetti ai lavori del Palazzo, è una “chiara violazione dell’accordo” con la defunta Regina Elisabetta II.

William sarebbe furioso

Stando a quanto condiviso da una fonte vicina al Palazzo, il Principe William sarebbe a dir poco furioso. “Re Carlo potrebbe essere felice di tollerare tutto questo, ma William no. Detesta e disprezza Harry e Meghan con ogni fibra del suo corpo, crede che abbiano tradito tutto ciò che la famiglia rappresenta e l’idea che stiano usando il loro status reale come biglietto da visita lo farà infuriare”.

Una persona vicina a William ha aggiunto che il Re ha perso completamente il controllo. Non solo: i toni si fanno piuttosto forti, tanto che la fonte teme che il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano l’intenzione di “rendere i suoi ultimi anni un inferno”. Quando William, oggi Principe del Galles, diventerà Re, troverà un modo per privare il fratello Harry e la moglie Meghan dei titoli di Sua Altezza Reale.

Anche perché durante il Summit di Sandringham è stato deciso che non avrebbero usato più il titolo di Sua Altezza Reale per nessun motivo, in nessun caso e in nessuna veste. Questa è solo l’ennesima mossa che mette la Famiglia Reale in estrema difficoltà e che allontana ancor di più Harry dal resto dei suoi parenti. Tra l’altro proprio il Principe Harry, nell’ultimo periodo, sarebbe sempre più solo e isolato: tornano insistenti le presunte voci sul divorzio. Il punto di rottura tra i Sussex potrebbe essere più vicino che mai, considerando la furia di William.