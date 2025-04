Meghan Markle e Harry in crisi, lui non la capisce più: il punto di rottura è vicino

Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle e il Principe Harry vengono definiti nuovamente in crisi. Proprio così: siamo vicini al punto di rottura? Negli anni abbiamo smesso di contare tutte le volte in cui sono state pubblicate notizie poco rassicuranti in merito allo stato di “salute” di questa coppia che tanto ci aveva fatto sognare. Almeno fino a quando non abbiamo assistito a una rovinosa caduta. La loro reputazione è ai minimi storici, ma non è questo il punto: il Principe Harry, così dice Tom Bower, non capisce più l’obiettivo della moglie. Vuole riconciliarsi con la sua famiglia, ma William e Kate sono contrari.

Meghan Markle e il Principe Harry in crisi

A raccontare cosa sta succedendo tra Meghan Markle e il Principe Harry è Tom Bower: la coppia starebbe attraversando una profonda crisi, poiché non riescono a trovare un accordo su alcune questioni reputate “fondamentali”. Ma non è solo questo il punto. Harry ha lasciato il suo posto nell’organizzazione benefica Sentebale, dopo averla co-fondata nel 2006. Tornato a Londra per comparire di fronte alla Royal Court of Justice, è andato poi in Ucraina ma non ha visto il padre, Re Carlo, nel Regno Unito.

Meghan Markle, invece, è totalmente concentrata su di sé e sulle sue nuove attività: la docuserie With love, Meghan è stata un flop, ma è stata comunque rinnovata per una seconda stagione. Ha il suo nuovo podcast Confessions of a Female Founder, il marchio As Ever. Ma la coppia è ormai di fronte a un punto di crisi. “Sono in crisi, Meghan vuole essere una celebrità miliardaria e Harry non capisce quel mondo, a parte il fatto che Meghan vuole essere famosa”.

E ha aggiunto: “Ha passato tutta la vita senza avere mai un soldo in tasca. Non ha mai preso regolarmente la metropolitana, non ha mai dovuto preoccuparsi di avere una macchina o un lavoro. Quindi non capisce il suo punto di vista, ovvero che ha lavorato duramente, ha lottato duramente, è stata costantemente umiliata e ora vuole la sicurezza economica e di uno status. Non ha lo status che desidera, non ha il potere di attrazione. Lui è bloccato in California aggrappato al suo status reale, così come lei. Harry pensa alla riconciliazione”. Ma non ci sarebbe alcuna possibilità di riconciliazione.

William e Kate provano una “rabbia inconciliabile”

Le possibilità di riconciliazione sono state definite “irrealistiche”. Proprio così: William e Kate proverebbero una rabbia inconciliabile, mentre l’irrequietezza di Harry e Meghan continua a essere sotto i riflettori. Harry ha dichiarato pubblicamente di essere felice e orgoglioso della moglie, ma, a quanto pare, si celerebbe un’altra verità dietro le dichiarazioni pubbliche. Harry, ormai solo, lontano dagli amici di una vita e dagli affetti, dal padre Carlo e dal fratello William, sta iniziando a pensare al suo futuro, a quello che sarà. Ed è chiaro, oggi più che mai, che le differenze tra Harry e Meghan stiano iniziando ad avere un impatto sulla coppia, e non di poco conto. Lui non capisce le mosse di Meghan: che questo sia l’inevitabile punto di rottura?