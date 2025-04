Re Carlo, perché non ha incontrato il Principe Harry: “Deve stare molto attento”

Perché il Principe Harry non ha fatto di tutto per programmare un incontro con Re Carlo? Semplice: la situazione è più critica che mai

Fonte: IPA Re Carlo

Il Principe Harry è tornato momentaneamente a Londra nei giorni scorsi, dove si è presentato dinanzi alla Royal Court of Justice: ancora una volta, cerca di far valere i propri “diritti”, anche se ormai non è più un membro attivo della Royal Family, per ricevere la scorta durante le visite nel Regno Unito. Ma, nonostante la visita, non è stato programmato alcun incontro con Re Carlo, nemmeno prima della partenza in Italia insieme alla Regina Camilla. Perché? C’è un motivo. O forse più di uno.

Harry a Londra, Re Carlo non incontra il figlio

Il viaggio di Harry a Londra è stato brevissimo, ma nulla è stato fatto per organizzare un incontro con il padre, Re Carlo: nemmeno programmare l’arrivo 24 ore prima, in modo tale che potesse esserci spazio di manovra per pianificare un momento in famiglia, considerando che il viaggio in Italia del Sovrano insieme alla Regina Camilla è iniziato il 7 aprile. Il Duca di Sussex si è recato a Londra domenica 6 aprile, prendendo il volo dalla California; durante il weekend, quindi prima del viaggio in Italia, Re Carlo e Camilla hanno trascorso qualche ora in serenità a Highgrove.

Ma qual è il motivo, al netto degli impegni, per cui non hanno voluto organizzare un incontro? La situazione è spinosa, troppo. Soprattutto perché il Re non può in alcun modo commentare la battaglia legale intentata da Harry contro la Royal Court of Justice. Basterebbe una parola di troppo per innescare l’ennesimo problema legale. Quindi, la vera ragione è la mancanza di fiducia che la Famiglia Reale nutre nei confronti di Harry. Se lui si lasciasse sfuggire anche solo un commento del padre, sarebbe un vero e proprio disastro. “Questo potrebbe portare a ogni sorta di problemi. Potrebbe addirittura portare a un processo, perché il Re è la fonte della giustizia. Deve stare molto attento”, ha commentato Robert Hardman, biografo Reale.

Re Carlo deve evitare qualsiasi stress

Il Re rimane, inoltre, una persona attualmente in cura: sta continuando a seguire il trattamento contro il cancro, e non poche settimane fa è stato ricoverato e dimesso per alcuni effetti collaterali. Un vero e proprio ricovero lampo di cui, oltretutto, il Principe Harry è venuto a conoscenza dai telegiornali. Carlo necessita dunque di serenità, di tranquillità e di tenere fede ai suoi impegni, visto il suo rispetto verso la Corona e il ruolo che ricopre.

Se inquieto giace, in ogni caso, il capo che porta la Corona, Carlo non ha affatto bisogno di aggiungere ulteriore stress programmando un incontro con Harry, che potrebbe rivelarsi un disastro su più fronti. E, dal momento in cui la battaglia legale di Harry è stata definita ridicola, sia dagli esperti quanto dai giornali, si fa presto a capire che un ipotetico incontro tra padre e figlio, se e quando sarà programmato, sarà solo dopo la sua conclusione. Intanto il Re è tornato a Londra con Camilla: si è detto molto felice del viaggio in Italia, dove ha avuto modo di festeggiare ben 20 anni di matrimonio ricevendo affetto e una calorosa accoglienza.