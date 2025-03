Il Palazzo ha scelto di non informare Harry del ricovero di Re Carlo per evitare allarmismi. Ma il Principe sente sempre di più la mancanza della famiglia

Fonte: IPA Principe Harry

Il Principe Harry ha appreso dal telegiornale che Re Carlo è stato ricoverato in ospedale. Lo ha scoperto così, proprio come “il resto del mondo”, fanno sapere i tabloid inglesi. Ancora una volta, Harry non viene informato dei problemi della Famiglia Reale: ormai è tenuto in disparte, anche per quanto riguarda la salute dei suoi cari. Che, tra l’altro, gli mancano sempre di più.

Re Carlo, Harry ha appreso del ricovero dal telegiornale

Stando alle ultime indiscrezioni, Harry ha scoperto del ricovero del padre, Re Carlo, solo giovedì sera, quando è stata diffusa la notizia. Il Sovrano è stato ricoverato temporaneamente giovedì mattina, a causa di alcuni effetti collaterali dovuti al trattamento contro il cancro. In seguito, è stato dimesso, ma i suoi impegni sono stati annullati. Un “piccolo ostacolo sulla strada”, così è stato descritto il ricovero da un aiutante di palazzo, insistendo che “Carlo è diretto nella giusta direzione”.

Per Harry, aver appreso del ricovero del padre dal telegiornale è stato un duro colpo, in un momento che è già complesso di suo (ha lasciato l’ente di beneficenza fondato a nome di Lady Diana, la sua amatissima mamma). Il Principe è scosso: ha visto suo padre per l’ultima volta a febbraio, durante una fugace visita di appena mezz’ora. I loro rapporti rimangono tesissimi e non sembra esserci possibilità di miglioramento. Harry, in ogni caso, non è stato informato del ricovero in ospedale perché il Palazzo “non voleva creare allarmismo”, contattando il Principe che vive ormai in California.

Harry sente sempre di più la mancanza della Famiglia Reale

Quando il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno abbandonato i doveri Reali scegliendo di trasferirsi in America, speravano di cambiare la loro vita, di avere più privacy. Ma i loro tentativi di rifarsi una vita sono andati piuttosto male: la docuserie, l’intervista scandalosa a Oprah Winfrey, il libro del Principe. Una serie di errori che ormai hanno portato la coppia a essere sempre più criticata e, in alcuni casi, persino “detestata”.

Non solo. Harry ha di fatto perso il sostegno dei sudditi, che hanno sempre trovato molto dolorosa la sua storia e il suo percorso: dopo la perdita della mamma, il Principe si è perso più volte. Ma i suoi occhi gentili e il suo sorriso, così come la battuta sempre pronta, lo hanno sempre reso uno dei Reali più amati. Fino all’arrivo di Meghan nella sua vita. Quest’ultima si è lanciata ormai di nuovo nel mondo delle celebrity, condivide assiduamente contenuti su Instagram, ma ha ottenuto solo critiche per il momento, e anche piuttosto feroci.

E Harry? Sta lottando per trovare uno scopo, oggi. Ma soprattutto una fonte – pare una delle amiche di Harry – ha rivelato al Sun: “Gli manca terribilmente la sua famiglia, ma nessuno gli parla più. Vuole solo andare a bere una birra con i ragazzi, ma i suoi unici amici sono solo i mariti delle amiche di Meghan”. Anche il legame con la cugina Eugenia di York si è inasprito con il tempo. Harry, oggi, è solo più che mai.