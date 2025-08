Come Meghan Markle ha trascorso il compleanno (lontano dalle accuse)

IPA Meghan Markle e il compleanno in famiglia

I suoi amori, un posto intimo e tutto il resto fuori. Così Meghan Markle ha festeggiato il suo 44esimo compleanno lo scorso 4 agosto, lontano dai clamori social ma soprattutto dalle polemiche che non accennano a investirla. È stata lei stessa a condividere un momento di questa giornata, quello più “gustoso” a dirla tutta. E intanto non sono mancate le parole di auguri e sostegno da parte della sua cara amica Abigail Spencer, tra le poche a esserle rimasta vicino in questi anni burrascosi.

Una speciale cena di compleanno

Cosa c’è di meglio di una giornata insieme al proprio amore e ai figli? Meghan Markle risponderebbe che nulla può superare tutto questo, specialmente quando negli ultimi anni della tua vita ad avere un enorme peso è stata proprio la famiglia, che hai desiderato tanto e voluto a tutti i costi (e che costi).

Per i suoi 44 anni, la Duchessa del Sussex non si è esposta particolarmente, tanto che solo dopo quasi due giorni ha deciso di condividere un piccolo scorcio della sua giornata speciale con Harry. “Spegnere le candeline in queste bellissime 24 ore, e ringraziare mio marito, amici e famiglia per averla resa così speciale. A voi che non conosco, ma che mandate affetto ogni giorno – grazie mille. Sappiate che lo sento e lo apprezzo”, ha scritto.

Ma ha aggiunto anche qualche informazione in più, specificando che la cena ritratta nella foto si è svolta al Funke di Los Angeles, un rinomato ristorante della città, in cui lo chef e maestro pastaio Evan Funke ha preparato col suo team quello che Meghan ha descritto come “tra i primi cinque pasti della mia vita”.

Le parole dell’amica Abigail Spencer

Solo ultimamente sembra che Meghan abbia deciso di essere leggermente più attiva e presente sui social, escludendo ovviamente tutto ciò che ha a che vedere con la sua fondazione e con il brand As Ever sul quale ha investito tanto. Più attiva al punto non solo da condividere foto di famiglia che mai prima d’ora erano state rese pubbliche, ma anche da rispondere direttamente e col proprio account personale a un messaggio di auguri.

Certo, non si tratta di una persona qualunque, ma di un’amica vera. Una delle poche che, di fatto, non le ha mai voltato le spalle. “Glorioso come il giorno in cui ti ho incontrato. Champagne in forma umana. Una creatura diversa dalle altre. Grazie per essere una sorella in questa vita, e non solo. Le parole non possono catturare. Dai tetti. Così grata per la tua vita, Meghan. Grazie per aver salvato la mia. Con amore, Abby”, ha scritto Abigail Spencer, sua collega sul set di Suits.

Meghan e le ultime accuse

Nonostante le persistenti accuse mediatiche, come quelle di bullismo da parte di ex membri dello staff riemerse ad agosto 2024, e la battaglia legale con la sorellastra Samantha Markle, Meghan ha scelto di concentrarsi sul suo percorso personale e professionale. La sua attenzione è rivolta alla famiglia, all’espansione di As Ever e al lavoro di Archewell, che rappresentano le sue priorità attuali.

Una magra consolazione, forse. Ma l’unico modo, attualmente, per superare l’ennesimo scoglio e cercare di non far affondare del tutto un’immagine già abbastanza provata.