Meghan Markle, la foto privata del secondo appuntamento con Harry (e la tradizione)

IPA Meghan Markle e il Principe Harry

Una tradizione, il selfie del secondo appuntamento e i festeggiamenti per il 4 luglio: così Meghan Markle cerca ancora una volta consensi, nonostante le difficoltà reputazionali che la Duchessa di Sussex sta riscontrando negli ultimi tempi. Il 4 luglio si celebra l’Independence Day negli Stati Uniti, ovvero il Giorno dell’Indipendenza. Ma il 4 luglio di 9 anni fa, nel 2016, Meghan Markle e il Principe Harry, oggi marito e moglie, hanno avuto il loro secondo appuntamento (e hanno festeggiato con dei cupcake, tradizione a cui tengono tutt’oggi).

Meghan Markle e il Principe Harry, la tradizione per il 4 luglio

La tradizione continua per Harry e Meghan: il 4 luglio, la Duchessa, ormai super attiva su Instagram, ha condiviso degli scatti privati, tra cui un selfie con il Principe che risale proprio al loro secondo appuntamento, avvenuto 9 anni fa lo stesso giorno. Da allora, la coppia ha ripetuto sempre un gesto, anno dopo anno, che ora condividono con i loro figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet: “Il nostro secondo appuntamento è stato il 4 luglio 2016 e H mi ha portato dei cupcake per festeggiare. Ora, dopo tutti questi anni, anche i nostri due figli hanno seguito la tradizione”.

Nel carosello condiviso su Instagram, la Duchessa ha mostrato un vassoio di cupcake che ha preparato insieme a Harry con i figli, e poi il selfie con Harry, che avevamo già visto nella docuserie Netflix del 2022, Harry & Meghan. Il secondo appuntamento della coppia? Alla Soho House di Londra, luogo anche del primo incontro.

I primi appuntamenti con Meghan: il significato speciale

Dei primi incontri con Meghan Markle ne aveva parlato anche Harry stesso nel suo libro di memorie Spare: “Entrò indossando un grazioso abito estivo blu a righe bianche. Era raggiante. Mi alzai e dissi: ‘Porto dei regali’. Una scatola rosa. Gliela porsi. Lei la scosse. ‘Cos’è questo?’ Ha aperto la scatola. Cupcake. Cupcake rossi, bianchi e blu, per la precisione. In onore del Giorno dell’Indipendenza. Ho detto qualcosa sul fatto che gli inglesi hanno una visione del Giorno dell’Indipendenza molto diversa dagli americani, ma, oh, beh. Alla fine i dolci erano fantastici”. Un modo per ancorarsi ai ricordi, per restituire un’immagine autentica, almeno agli occhi dei fan più affezionati. In attesa di nuove mosse pubbliche, Meghan torna a raccontarsi partendo da ciò che conosce meglio: la sua quotidianità.

I problemi di Meghan Markle

Ma Meghan, nonostante tutti i suoi tentativi di trasmettere “positive vibes”, se così vogliamo dire, sta accumulando un problema dopo l’altro (e critiche feroci). Perché anche se è vero che il suo vino rosé, che appartiene al marchio As Ever, è andato sold out dopo poco tempo (al costo di 30 dollari a bottiglia), il giorno in cui ha lanciato il prodotto stesso non è passato inosservato.

“Non è passato inosservato che Meghan abbia lanciato un brand di alcolici nel giorno del compleanno della madre, morta proprio in un incidente legato all’abuso di alcol alla guida”. La scelta della Markle di lanciare il prodotto proprio nello stesso giorno del compleanno di Lady Diana è stata definita “crudele” dalla stampa inglese.