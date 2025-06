Ci siamo, il conto alla rovescia si è esaurito ed il fatidico weekend dedicato all'attesissimo matrimonio tra Jeff Besoz e Lauren Sánchez è ufficialmente iniziato: come sappiamo Venezia è la location da favola che ospiterà le sontuose nozze ed annessi festeggiamenti, in gran fermento da mercoledì 25 giugno a domenica 29. Ebbene, dopo gli arrivi stellari in Laguna , tutti in pompa magna, ecco la sposa iniziare a snocciolare il suo epico guardaroba di ben